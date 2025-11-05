¿Cómo funcionará el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas?

Este miércoles el Presidente Gabriel Boric promulgó la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.

El Mandatario, que estuvo acompañado de ministros de Estado, destacó que esta nueva institucionalidad permitirá fortalecer el acceso igualitario a la justicia y brindar atención jurídica y psicosocial a víctimas de delitos, así como representación jurídica gratuita a quienes más lo necesiten.

De esta forma, el Estado busca garantizar una atención profesional, gratuita y especializada, acercando la justicia a las personas. El nuevo servicio tendrá presencia en todo el territorio nacional con 16 direcciones regionales y centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia.

“Esta iniciativa fue impulsada por la familia de Alejandro Martínez González, un joven de 19 años asesinado en 2008 en San Antonio, quienes lideraron una lucha incansable para que todas las víctimas estén acompañadas en su búsqueda de justicia”, destacó el Presidente Boric.

Además, afirmó que: “Gracias al impulso del gobierno y al apoyo transversal del Congreso Nacional, fue posible nuevamente destrabar una ley que llevaba años esperando avanzar y que beneficiará a miles de familias que necesitan apoyo legal y psicosocial”.

¿Cómo funcionará el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas?