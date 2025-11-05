Presidente Boric y caso Muñeca Bielorrusa: "Delitos de cuello y corbata tampoco son tolerados en Chile"

En el marco de la promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, el Presidente Gabriel Boric se refirió a los significativos avances en la investigación del denominado caso Muñeca Bielorrusa, una trama de tráfico de influencias al interior del Poder Judicial.

El Mandatario aprovechó la instancia para felicitar a los funcionarios policiales por el trabajo realizado en esta investigación, que ha revelado presuntas irregularidades en fallos judiciales a favor de un consorcio empresarial. “Delitos de cuello y corbata tampoco son tolerados en Chile”, declaró el Jefe de Estado.

El caso, que involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco –quien ya enfrenta un cuaderno de remoción y es formalmente investigada por la fiscal Carmen Gloria Wittwer por posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho–, dio un nuevo giro con la reciente detención de su esposo, Gonzalo Migueles. Este se entregó voluntariamente a la OS-7 de Carabineros, en el marco de la investigación por su presunta participación en gestiones para nombramientos judiciales y posibles pagos irregulares vinculados al fallo. Junto a él también son investigados los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes del Consorcio Belaz Movitec SpA.

El caso se centra en la reversión de un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que había ordenado a la empresa bielorrusa Belaz pagar 20 millones de dólares a Codelco por incumplimiento de contrato. Dicha decisión fue anulada por la Tercera Sala de la Corte Suprema, entonces presidida de forma provisoria por Vivanco, quien determinó que, por el contrario, era Codelco quien debía pagar esa suma a la empresa.

Al inicio de sus declaraciones, el Presidente Boric hizo una reflexión más general sobre la seguridad, asegurando que “la delincuencia y la inseguridad no se combaten con declaraciones para la galería, soluciones facilistas o en una competencia de quién grita más fuerte”. En ese sentido, apuntó a que las políticas de Estado deben abordar todas las dimensiones del problema, incluyendo “la prevención, la represión y la reinserción”.

“Muchas de estas tareas son silenciosas, son fuera de las cámaras”, agregó, destacando el trabajo permanente de las instituciones y finalizando con el compromiso de su gobierno de “seguir poniendo todas nuestras energías para construir un país más seguro”.