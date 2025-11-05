Ximena Ossandón y candidatura de Matthei: “Es la más preparada, la que más experiencia tiene y conecta con la gente"

A menos de dos semanas para que se desarrollen las elecciones presidenciales en nuestro país, la campaña está marcada por la incertidumbre en el bloque opositor. De acuerdo con la última encuesta de La Cosa Nostra la derecha llega dividida a la primera vuelta, con José Antonio Kast detrás de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, abordó el escenario político a pocos días de la primera vuelta presidencial y tuvo palabras para los dichos de Johannes Kaiser en relación a los indultos en Punta Peuco.

Por la recta final de la campaña, Ossandón sostuvo que la elección será muy estrecha. “No tenemos ni siquiera definido quién va a ganar, porque efectivamente hay todo tipo de encuestas, todo tipo de análisis, y es por eso que tenemos que seguir trabajando muy fuerte hasta el final”, afirmó.

Respecto al panorama interno, la diputada planteó que existe un empate técnico entre los otros tres candidatos, en donde las últimas semanas se vio beneficiado el presidenciable del Partido Nacional Libertario (PNL).

“A mí me impacta mucho como Kaiser, con su discurso frontal, claro y sencillo, acogió a mucha gente que hay relacionada al tema conservador y valórico, le es importante. Ha ido comiendo muchos electorados de José Antonio Kast”, planteó.

Por otra parte, defendió el desempeño y liderazgo de la candidatura de Evelyn Matthei: “Es la más preparada, la que más experiencia tiene, y conecta con la gente. A diferencia de otros candidatos, ha dado la cara y ha estado en todos los programas”.

Cabe recordar que, en el contexto del debate radial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), el candidato libertario generó controversia al referirse a un posible indulto a Miguel Krassnoff, exintegrante de la DINA condenado a más de mil años de prisión por delitos de lesa humanidad.

Consultada por estas declaraciones, la parlamentaria expresó un matiz y aclaró que las “violaciones a los derechos humanos son un hecho innegable” y que deben evitarse a toda costa, pero propuso que los indultos no deberían otorgarse únicamente por la edad de los condenados.

“Yo voy por otra línea, hay un proyecto que presentó el senador Chahuán que hace referencia a aquellas personas que tengan una condición de salud terminal o mental, hay gente que ni siquiera sabe lo que hizo y que tal vez uno podría estar pensando en un indulto. Porque tú comprendes que si yo cometo una violación a los derechos humanos a los setenta y nueve no puedo salir a los ochenta”, declaró.

“Yo creo que Chile tiene que empezar a perdonarse un poquito. Es muy injusto que la juventud siga con esta mochila cargada de estos horrores y que no puedan escribir su propia historia”, añadió.

Asimismo, valoró el rol de la moderación en política: “Mi llamado es que la gente piense muchísimo su voto, que busque la persona que le puede dar moderación, que hemos demostrado tener capacidad de volver a la época de los consensos”.

Respecto a las críticas internas en su partido, la diputada respondió a la decisión del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de apoyar a otro candidato en su distrito. “Un hombre que ha predicado mucho en la unidad, y además él fue presidente del partido, así que sabe todas las reglas”, dijo.

A su parecer, la intención principal no era apuntar directamente a su persona, sino generar algo de revuelo en el ambiente. La parlamentaria concluyó en que el gesto del jefe comunal “no tiene ningún sentido lógico viniendo de un expresidente de Renovación Nacional. Sabe perfectamente que si él hubiera estado en el puesto de Galilea, hubiera tenido que hacer exactamente lo mismo”.