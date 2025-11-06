Boric en la COP30: “Está en juego el desafío más importante para nuestra generación: sostener la vida en el planeta”

El Presidente Gabriel Boric, viajó a la República Federativa de Brasil para participar de la Cumbre de Jefes de Estado COP30, en Belém do Pará. El canciller Alberto van Klaveren, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la expresidenta Michelle Bachelet integraron la delegación chilena en tierras brasileñas.

En la instancia, fueron recibidos por Ignacio Lula Da Silva, jefe de Estado de Brasil, para posteriormente hacer ingreso al salón en la que los mandatarios entregaron sus mensajes. En su discurso de apertura, Boric destacó la urgencia de actuar colectivamente frente a la crisis climática y subrayó la responsabilidad de los líderes mundiales en la protección del planeta.

“Sabemos que vivimos tiempos complejos que ponen a prueba nuestra capacidad de actuar colectivamente como líderes, como comunidad internacional, como humanidad. Lo que está en juego es, quizás, el desafío más importante para nuestra generación, sostener la vida en el planeta”, afirmó.

El Presidente abordó el desafío de pensar en las futuras generaciones y la necesidad de acelerar las acciones climáticas. “Me pregunto qué mundo le vamos a dejar a esta nueva generación, no puedo evitar sentir a la vez una preocupación y un tremendo sentido de responsabilidad. Porque, tal como ha dicho Lula, tal como dijo Antonio Guterres (secretario general de la ONU), el momento es ahora”, expresó.

Este año, la COP30 estará marcada por los 10 años de la adopción del Acuerdo de París y las dos décadas desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto. Por lo mismo, Boric advirtió sobre las consecuencias de no cumplir con los compromisos adquiridos en esos tratados.

“Si la temperatura sube en 2 grados, significa que más de 400 millones de personas van a tener inseguridad alimentaria. Si esto aumenta a cuatro grados, mil 800 millones de personas van a padecer hambre”, alertó. Asimismo, recalcó la importancia de un liderazgo basado en la ciencia y en la evidencia, ante voces que niegan la crisis climática.

“La ciencia y la evidencia científica deben seguir estando en el centro de nuestras decisiones (…). Sin ir más lejos, el presidente de los Estados Unidos, en la última Asamblea General de la ONU, dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira. Debemos ser capaces de reivindicar el valor de la ciencia y de los hechos, porque podremos tener discusiones legítimas sobre cómo enfrentar los hechos, pero no podemos negarlos”, dijo.

Respecto a los avances de Chile en materia de energías limpias, el Presidente mencionó que nuestro país está implementando diferentes políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. “Hace 10 años no teníamos ningún bus eléctrico, y este año prácticamente el 60% de los buses que recorren nuestra capital lo son (…). En 10 años el porcentaje de generación eléctrica vía energías renovables subió de un 5% a un 35%, y la proporción de carbón bajó del 40% al 11%”, señaló.

Sobre esa línea, instó a los países desarrollados a asumir un mayor compromiso financiero y moral con la crisis climática: “Esta nueva etapa requiere también de más financiamiento, y esta COP debe enviar señales políticas claras para que los países donantes, los grandes inversionistas y todos los actores de la arquitectura financiera internacional comprendan que no hay rentabilidad posible en un mundo que se sigue calentando”.

En ese contexto, el Presidente hizo un llamado a una transición justa y equitativa, mencionando que “los países que durante muchos años se beneficiaron de un desarrollo acelerado, contaminando de manera impune el planeta, hoy día tienen que ser más responsables que los otros”.

Durante la cumbre, Chile tendrá un rol protagónico en dos ámbitos clave. Por un lado, el país presentará su Hoja de Ruta de Instrumentos de Precio y Mercados de Carbono, una estrategia que busca movilizar más de mil millones de dólares en inversiones sostenibles y consolidar un sistema para avanzar hacia la carbono neutralidad al 2050.

Por otro, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, co-liderará las negociaciones para alcanzar un nuevo Plan de Acción de Género, orientado a fortalecer la participación de las mujeres en la acción climática y garantizar que las políticas ambientales incorporen un enfoque de derechos humanos y equidad.

“Presentaremos al mundo nuestros compromisos climáticos contenidos en la NDC 2025-2035, lo que marca una hoja de ruta de 10 años para un desarrollo sostenible donde la colaboración público-privada es clave”, afirmó la secretaria de Estado.

Este viernes, en tanto, se dará continuación a la Plenaria General de Líderes. Además, el Jefe de Estado será parte de la sesión temática de “Transición energética” en la Mesa Redonda de Líderes. Tras concluir su participación en la COP30, Boric viajará junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, a la ciudad de La Paz, Bolivia, para asistir a la ceremonia de cambio de mando del nuevo presidente Rodrigo Paz.