El cuestionado "acto de generosidad" de Jara: presidenciables de derecha restan importancia a su posible salida del PC

La candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, le abrió la puerta a suspender o renunciar a su militancia en el Partido Comunista (PC), si es que es elegida como Presidenta de la República.

Su pertenencia a la tienda ha sido materia de discusión durante toda la campaña presidencial. Justamente, por dicha controversia, es que la exministra del Trabajo estaría contemplando su salida del PC, al menos en lo formal, en caso de llegar a La Moneda.

El anuncio lo hizo esta mañana en Radio Cooperativa y lo refrendó más tarde en un punto de prensa. “Es bien probable que renuncie a mi partido o congele mi militancia. La verdad no es una decisión que tenga completamente definida, si congelo, suspendo, cuál es la figura, pero quiero que quede claro que si soy elegida Presidente de los chilenos y chilenas, y dado que esto genera tanta controversia y tantas preguntas reiteradas de la prensa, quiero poner mi energía en poder gobernar el país”, sostuvo.

“Si es necesario que congele o suspenda lo voy a hacer, porque creo que como Presidenta de Chile toda mi energía va a estar abocada en tratar de solucionar los problemas del Chile actual: la delincuencia, la mejora a la salud pública y apuntalar al crecimiento económico con buenos sueldos para los chilenos y chilenas”, explicó.

En el PC, el planteamiento de Jara fue respaldado de manera contundente. El presidente del partido, Lautaro Carmona, señaló en conversación con CNN, que la determinación que tome la candidata, “va a ser absolutamente respetada por el conjunto del partido”

Más tarde, el timonel comunista también recalcó que esto no se debe a una “desafección” de Jara con la tienda, sino que se trata de un “gran acto de generosidad” y “disposición” con el resto de las fuerzas políticas del oficialismo. Del mismo modo, el líder del PC descartó el que esto pueda “doler” al interior del partido o que se haga cediendo a un sentimiento de anticomunismo.

“Nosotros tenemos, así algunos piensen distinto o no lo crean, como formación, como vocación política, ser una fuerza que postula la unidad del pueblo. ‘El pueblo unido’ dice el himno que reivindicamos mucho nosotros y es clave, eso hay que practicarlo. En absoluto nos desmerece, no nos afecta, no nos guiamos por sentimientos secundarios”, aseveró.

La reacción de los candidatos opositores

Los contendores de Jara en la carrera presidencial restaron importancia a su posible salida del PC. Durante una actividad en el Arzobispado de Santiago, donde los candidatos fueron recibidos por el cardenal, Fernando Chomalí, la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, incluso lo comparó con la salida del expresidente Sebastián Piñera de Renovación Nacional (RN).

“Recuerdo que el presidente Piñera también renunció a Renovación Nacional y sin embargo, la sede de Renovación Nacional lleva su nombre. O sea, él renunció como una forma de dar garantías a todo el mundo, pero todo el mundo sabía que era RN. En el caso de Jeannette Jara, está bien, yo no creo que ella llegue a ser Presidenta y espero que no sea, pero si llegase y renunciara al PC, todo el mundo también va a saber que es comunista”, enfatizó Matthei.

Por su parte, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sostuvo que es difícil borrar décadas de militancia y que para él, el problema de fondo es con una ideología.

“No creo que exista una posibilidad de desconectarse de 30, 40 años de historia personal. Existe una razón por la cual el Partido Comunista la nominó como candidata a la Presidencia de la República y esa razón es que ella es leal al Partido Comunista. Una renuncia formal no es una renuncia espiritual. El problema que nosotros tenemos es con un ideario, no es con un documento en el Servel”, expresó.