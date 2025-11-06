El regreso de la amenaza nuclear: EE.UU. y Rusia reviven la lógica de la Guerra Fría

Nunca, desde la caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, la tensión entre las dos mayores potencias nucleares del planeta había estado tan cerca de encender una chispa tan peligrosa como ahora.

Hoy, Estados Unidos y Rusia, que controlan cerca del 90% del arsenal nuclear mundial, están encaminados nuevamente en una carrera armamentística que creíamos superada, la reanudación de los ensayos nucleares.

Ensayos y acusaciones cruzadas entre el Kremlin y Washington

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó a su gobierno evaluar la necesidad de retomar estos ensayos, justo luego de que Donald Trump anunciara públicamente que Estados Unidos debe “comenzar a probar” su arsenal nuclear después de más de 30 años sin detonaciones reales.

Putin aseguro que su política se mantiene en la línea de no realizar ensayos mientras otras potencias hagan lo mismo. Pero las declaraciones cruzadas lo ponen todo en duda. Su ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, le propuso comenzar de forma inmediata los preparativos para pruebas a gran escala. Y agregó acusaciones graves, Washington estaría realizando maniobras orientadas a “ataques nucleares preventivos” contra territorio ruso.

Rusia también acusa a Estados Unidos de una modernización acelerada de su arsenal estratégico, nuevos misiles balísticos intercontinentales Sentinel, bombarderos pesados B-21 Raider, submarinos Columbia y misiles de crucero nucleares de última generación. Además, denuncian el despliegue de misiles de medio alcance Dark Eagle en Europa y Asia-Pacífico, capaces —según Moscú— de alcanzar objetivos en Rusia central en apenas seis o siete minutos. Una ventana de reacción mínima que alimenta los peores escenarios.

Del otro lado, Trump acusa tanto a Rusia como a China de estar realizando ensayos nucleares subterráneos secretos. Sin pruebas públicas, pero sembrando sospecha y presionando para actuar “en igualdad de condiciones”. En una entrevista con el medio CBS, insistió en que Estados Unidos necesita probar sus armas para asegurarse de que funcionan como deben. Y en un discurso reciente en Miami, proclamó: “Hemos modernizado nuestro arsenal nuclear, somos la potencia número uno”.

Pero los datos lo contradicen. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) y la Federación de Científicos Estadounidenses, Rusia sigue siendo la potencia con más ojivas nucleares, con más de 5 mil 500 frente a las 5 mil 200 estadounidenses. Aunque, independiente de la cifra exacta, el resultado es igualmente aterrador, ambos tienen capacidad para destruir el planeta más de 150 veces.

Luego, Trump intentó matizar señalando que podría haber un “plan de desnuclearización” con Rusia y China. Pero nada concreto. Ninguna hoja de ruta. Solo una frase al aire, mientras la competencia avanza.

Tras las recientes declaraciones del jefe de la Casa Blanca, las Fuerzas Armadas realizaron este jueves el primer lanzamiento de prueba del mísil balístico intercontinental, llamado “Minuteman III”, con una capacidad de portar hasta tres ojivas nucleares. Fue disparado desde California como una “prueba operativa”, pero el mensaje fue político: Estados Unidos está listo.

No obstante, investigaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) advierten que una prueba con explosión nuclear no podría suceder antes de tres años. Hay procedimientos, infraestructura y aprobaciones que reconstruir. Oficialmente, el Departamento de Energía —encargado de las armas nucleares— insiste en que por ahora solo se trata de evaluar sistemas de lanzamiento. No explosiones.

Al mismo tiempo, Rusia se deslinda de las acusaciones sobre ensayos ilegales y acusa a Occidente de “histeria militarista”. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, aseguró que los medios occidentales distorsionan el discurso de Putin. Pero, a la vez, Moscú mantiene la puerta abierta a la reanudación de pruebas “si las condiciones lo exigen”.

China: el tercera actor que ha salido de la palestra en este tablero global

Pekín ha construido más de 300 nuevos silos para misiles intercontinentales en solo 5 años. Aún tiene un arsenal mucho menor que Washington y Moscú, pero crece a velocidad récord. Analistas estiman que podría alcanzar la paridad en una década. Trump ya advirtió, “ellos fabrican rápido”.

¿Estamos retrocediendo hacia una nueva Guerra Fría?

Todo indica que sí estamos retrocediendo hacia una nueva Guerra Fría, pero con más jugadores, más tecnología y mayor incertidumbre estratégica.

Desde el punto de vista del derecho internacional, tanto Estados Unidos como Rusia y China siguen siendo parte del Tratado de No Proliferación (TNP). Este pacto descansa en tres pilares:

No proliferación: los países sin armas nucleares se comprometen a no adquirirlas. Desarme: las potencias nucleares se comprometen a avanzar hacia la eliminación total de sus arsenales. Uso pacífico de la energía nuclear bajo supervisión de la OIEA.

De los tres pilares, el más ignorado es el del desarme. Ninguna potencia ha cumplido su obligación de avanzar hacia “cero armas nucleares”. Todo lo contrario, crecen los arsenales, se moderniza la tecnología y se reduce el tiempo de decisión ante un posible ataque.

Y si el TNP está debilitado, el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT) no está mejor. Rusia revocó su ratificación en 2023. Estados Unidos no. En la práctica, ninguno está legalmente atado a la prohibición de ensayos.

Así, lo que antes era un compromiso político, hoy es apenas una declaración de intenciones. Una promesa que se va rompiendo pieza a pieza conforme crece la rivalidad entre potencias.

El peligro no está solo en quién posee más armas, sino en quién está dispuesto a usarlas primero. Y ese cálculo es más sombrío en un mundo de decisiones impulsivas, liderazgos personalistas y comunicación inmediata.

La doctrina de la destrucción mutua asegurada, que durante décadas mantuvo la paz a través del miedo, se vuelve más inestable cuando las tecnologías reducen drásticamente los tiempos de respuesta y los errores humanos son cada vez más probables.

No se necesitan miles de bombas para acabar con la humanidad, bastan unas cuantas mal utilizadas para desencadenar una escalada que nadie podría frenar.

Eso es lo que hace que este momento sea tan crítico. No solo se discute nuevamente la posibilidad de pruebas nucleares. Se instala otra vez la lógica del enemigo existencial, la retórica del “si ellos lo hacen, nosotros también”, el juego del equilibrio que siempre estuvo al borde del abismo.

¿Estamos a tiempo de dar marcha atrás? Sí. ¿Hay voluntad política real para hacerlo? Esa es la duda. En estos días, el lenguaje diplomático se está reemplazando peligrosamente por demostraciones militares. Un misil lanzado por aquí, una nueva base por allá, una declaración altisonante para presionar al rival.

Las grandes potencias han vuelto a apostar a un mundo armado hasta los dientes, convencidas de que así estarán más seguras. Pero la historia ya nos enseñó que esa seguridad es falsa, frágil y efímera.

Mientras no se recupere la confianza, mientras no haya acuerdos sólidos y verificables, y mientras la carrera armamentística avance, seguiremos acercándonos al borde. Y esta vez, el margen de error es mucho más pequeño.