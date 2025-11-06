Jara anuncia que renunciará o suspenderá militancia del PC si es electa Presidenta: Carmona respetará decisión

La candidata presidencial por Unidad por Chile, Jeannette Jara, manifestó este jueves a Cooperativa que existe una alta probabilidad de que suspenda o renuncie a su militancia en el Partido Comunista en caso de resultar electa Presidenta de la República. La razón, explicó, son las controversias que este tema ha generado durante la campaña.

“Es bien probable, porque la verdad es que veo que, durante la campaña, se ha generado tanta controversia con aquello”, afirmó. En ese sentido, Jara criticó que: “Varios medios de comunicación insisten permanentemente en presentarme como la candidata del PC, lo cual no niego pues milito ahí, pero hoy día represento a una coalición mucho más amplia”.

Frente a esta situación, la exministra del Trabajo argumentó: “Como no quiero que existan más cargas sobre una responsabilidad que yo tendría eventualmente como Presidenta si así me eligen los chilenos y chilenas, creo que es mejor dar señales claras, porque mi intención es gobernar a la ciudadanía y no a los militantes de un partido”.

Aunque aclaró que “no es un tema que tenga hoy día zanjado”, Jara reforzó su posición al declarar: “Para ahorrar problemas, mis fuerzas van a estar en conducir Chile si soy elegida presidenta, lo más probable es que suspenda o renuncie. La figura que proceda en ese momento”.

Enfatizó su visión de un gobierno para todos, señalando: “Lo único que quiero señalar es que si yo soy Presidenta de Chile, voy a presidir a los chilenos que piensan como yo, y a los que no también. Entiendo que se requieren gestos políticos, porque observo una intencionalidad permanente de hacer ver que este sería un gobierno de un partido único”.

Para finalizar, la candidata cargó contra su contendor, indicando que: “Aquí el único que tiene un partido único es Kast (Republicanos). Tiene un partido único donde nadie opina, salvo él y que, si alguien opina y se sale de la línea, termina fuera del partido. Entonces, está bien distorsionado el debate público sobre esto”.

Estas declaraciones de la candidata presidencial tuvieron una reacción casi inmediata por parte del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. En conversación con CNN Chile, Carmona expresó su apoyo, manifestando que “la decisión que tome al respecto va a ser absolutamente respetada por el conjunto del partido, empezando por la dirección”.

“Lo digo más directo: Jeannette Jara no tienen ninguna limitación de ese tipo y nosotros lo vamos a comprender como un hecho positivo de un proceso mayor. Eso viene a confirmar la disponibilidad real que tiene el PC en la construcción de un proceso unitario”, añadió.

Para cerrar su intervención, Carmona señaló que “el partido no va a poner en primer lugar sus legítimos intereses o alcance si no es beneficio de un proceso mayor”.