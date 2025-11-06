Juegos Parapanamericanos Juveniles: comienza la Para Natación en el séptimo día de competencias

Se cumple una semana de competencias de los Juegos Parapanamericanos Juveniles y este jueves 6 noviembre empieza una de las disciplinas más esperadas.

Se trata de la Para Natación, que tiene tres jornadas y hoy comienza en dos sesiones, de 9:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 en el Centro Acuático, donde desde hoy y hasta el sábado serán entregadas medallas.

Ese recinto del Parque Estadio Nacional es una moderna instalación con piscina olímpica climatizada, una sede habitual de competencias nacionales e internacionales que ofrece accesibilidad y equipamiento adaptado.

Los Juegos contemplan además en esta jornada el penúltimo día del Básquetbol en Silla de Ruedas 5×5 en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, a contar de las tres de la tarde.

También hay acción del Vóleibol Sentado desde las 9am en el Polideportivo 1, del Fútbol Para Ciegos desde las 9:30 en el Centro de Entrenamiento Paralímpico y de Boccia desde las 10am en el Centro de Entrenamiento Paralímpico, todo en el Parque Estadio Nacional.

Y el Fútbol PC tiene su tercera jornada desde las nueve de la mañana en el Estadio Joaquín Muñoz García de Santa Cruz, en la Región de O’Higgins.

Los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 se desarrollan del 31 de octubre al 9 de noviembre, y las entradas están disponibles en Ticketplus.cl.