Mario Aguilar: "La violencia que está en las escuelas es la misma que está en la sociedad"

Durante la mañana del martes 4 de noviembre, el Internado Nacional Barros Arana (INBA) fue el escenario de nuevos incidentes de violencia que terminaron con la agresión de un docente.

Alrededor de las 10:50 horas, un grupo de aproximadamente diez personas vestidas con overoles blancos intentó salir del establecimiento portando objetos que fueron identificados como bombas molotov. Así, durante la evacuación inmediata del establecimiento —que se efectuó a petición del rector—, uno de los encapuchados golpeó a un profesor en su antebrazo con un martillo, lo que motivó su traslado a un centro asistencial.

Un evento que se suma a la seguidilla de conflictos registrados en los denominados liceos emblemáticos, y que se alinean con la crisis de violencia que actualmente se vive dentro de las aulas. “Este es un problema bastante complejo, y por su complejidad hay que diferenciar distintas aristas que tiene”, precisó el presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

En esa línea, el docente fue claro al señalar que se trata de “un problema generalizado en el país de creciente violencia al interior de las escuelas y colegios. Eso es así, y es bastante transversal. Lo más mediático suele darse en estos liceos llamados emblemáticos. Ahí está la prensa, siempre llega Carabineros muy rápido, pero no así en otros casos en que los medios no están tan encima. No sé si decir que tienen una ‘connotación política’, porque no estoy seguro de si a esta altura la tiene, pero supongamos que es así. Otros casos que son de la cotidianeidad escolar y que también son graves merecerían una atención tan fuerte como la que tienen estos”.

“Específicamente, en el caso de estos liceos que tienen la particularidad de los overoles blancos y de personas que ocultan su identidad, nosotros hemos sido muy claros: ese de ninguna manera es el camino. Tenemos serias dudas de que realmente responda a un interés de mejorar la educación porque hace ya un rato ha caído en una violencia bastante absurda contra la propia comunidad, sin mucho sentido. O sea, ¿en qué va a mejorar la educación chilena agredir a un docente con un martillo? ¿Cuál va a ser el cambio relevante ahí?”, cuestionó Aguilar.

Lo anterior, explicitando que “nos gusta hacer la diferencia para que no haya confusión. Porque a veces, en estos casos de violencia absurda y bastante irracional, algunos sectores se aprovechan para intentar acallar al movimiento estudiantil. Nosotros hacemos la diferencia: está el movimiento estudiantil que da la cara, que tiene representantes, un petitorio, interlocución. Se podrá estar de acuerdo en el total de sus demandas, en una parte o en nada, pero es un movimiento legítimo. Y al no hacer esta diferencia, también se utilizan estos hechos para desvirtuar a ese movimiento estudiantil legítimo que el mundo adulto, y particularmente las autoridades, tienen la obligación de escuchar”.

Un problema de dimensión nacional

Por todo esto, el dirigente del gremio docente fue enfático al señalar que la concentración mediática en los establecimientos emblemáticos de la capital termina constituyendo una suerte de “círculo vicioso” que, al final del día, se transforma en un caldo de cultivo para que este tipo de situaciones sigan ocurriendo.

“No estoy diciendo que no se informe. Si hay una noticia de un hecho grave, entiendo que los medios tienen que cubrirla. Pero también, de alguna manera, esa visibilidad retroalimenta. Es como una suerte de incentivo a que esas acciones se sigan haciendo dentro de esa lógica bastante ilógica con la que pueden actuar estos grupos, donde no hay un propósito claro, ni un objetivo político, estudiantil o algún tipo de meta a lograr. Sin embargo, al tener visibilidad, se estimula a que esas acciones se sigan realizando“, explicó Aguilar.

“Es un problema complejo, pero las autoridades han planteado soluciones fáciles. Y eso, a propósito de la campaña presidencial, donde también hay candidatos y candidatas que plantean soluciones muy simples y fáciles, asegurando poco menos que van a asumir y en unas pocas semanas van a tener resueltos los problemas. Eso, de alguna manera, también les pasó a autoridades municipales. El actual alcalde iba a sacar los toldos azules en poco tiempo; este problema de los colegios también iba a ser de fácil o muy rápida solución. Pero son complejos”, analizó el profesor.

Lo anterior, dejando claro que: “Las propias comunidades escolares son, creo yo, de donde emanan las mejores soluciones o propuestas. Porque saben cómo es la situación. Esto de pasar a clases híbridas u online en el INBA lo venían pidiendo desde hace muchísimo tiempo, y hasta ahora, el Ministerio de Educación nunca lo había autorizado. Finalmente, pasaron meses y ayer lo aprobaron precisamente porque el día en que se produjeron los incidentes había funcionarios del ministerio haciendo otras cosas en el colegio. Fueron testigos directos de lo que ocurría y entendieron que era absolutamente necesario”.

“Estos iluminados que están en las altas oficinas lo que tienen que hacer es escuchar más a las propias comunidades, y desde ahí empezar a generar políticas y acciones para resolver estos problemas complejos, que no se van a arreglar de un día para otro cuando ya se han arraigado del modo en que lo han hecho. Además, quiero insistir en esto: si nos circunscribimos sólo a pensar que el tema de la violencia escolar está en estos colegios y se invisibilizan gravísimas situaciones que ocurren en otros establecimientos, no solo en Santiago sino en todo el país, se está equivocando el diagnóstico, porque el problema es muchísimo más profundo, más grave y más extendido que solo estos colegios”, expresó.

Educación y seguridad

A pocos días de la primera vuelta presidencial, el dirigente recalcó la preocupación del Colegio de Profesoras y Profesores sobre el poco protagonismo que ha tenido la educación en los debates.

“La agenda se la ha tomado la seguridad. Pero si un candidato presidencial que quiera administrar el país no hace una relación entre la deficiencia en educación y el tema de seguridad, por supuesto que tiene un enfoque absolutamente equivocado”, manifestó Aguilar.

“Están esas cosas simplistas de poner muros, de llenar de cárceles el país, de hacer nuevas cárceles en medio del océano, cosas muy rimbombantes. Pero no se apunta a lo esencial. En tanto, la violencia que está en las escuelas es la misma que está en la sociedad, y por ende hay una cuestión de orden mucho más profundo y que quien quiera dirigir el país debería poner en el centro de la discusión y de su visión de país”, sumó.

Tal como lo ha señalado en otras oportunidades, el dirigente del magisterio es enfático a la hora de señalar que la violencia no solo se expresa en hechos derechamente delictuales, sino que también está “en los carros del metro, en las esquinas, entre automovilistas que pueden matarse a palos; en cualquier evento masivo, en el fútbol, pero no solo en el de los grandes equipos y las barras bravas, sino también en el amateur. En los barrios, se ven cosas tremendas, en las fiestas, en las discos. Y entonces tú dices: ¿dónde vamos a parar como sociedad? ¿Esa es la forma en que queremos vivir?“.

“Esto es mucho más profundo. Da para estudios sociológicos, pero también es un cambio cultural que quienes pretenden dirigir el país deberían poner en el centro de la discusión. Sin embargo, esto ha estado muy poco presente. Nosotros hemos hecho rondas de reuniones con candidatos, les enviamos un documento a los ocho candidatos presidenciales y los invitamos a reunirse con el Colegio de Profesoras y Profesores. Cuatro nos han respondido y con tres nos hemos reunido, y vamos a ver si con el cuarto se concreta”, recalcó Aguilar.

“Hasta ahora, nos hemos reunido con Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Jeannette Jara, que han accedido y pedido reunirse. También nos contestó Johannes Kaiser, y vamos a ver si por agenda se da para reunirnos. Estamos disponibles para hacerlo con todos y todas porque creemos que la educación tiene que tener un foco mucho más fuerte que el que ha tenido hasta ahora en la campaña”, cerró.