Red de Salas y Ministerio de las Culturas entregan más de 2 mil entradas gratuitas para celebrar la Noche de los Teatros

Al medio día de este jueves 6 de noviembre eran cientos las personas que esperaban en las afueras del GAM para conseguir entradas de las tantas obras que serán parte de la Noche de los Teatros. Iniciativa impulsada por la Red Salas de Teatro y el Ministerio de las Culturas que busca poner en el centro la democratización de esta disciplina artística tan importante para la historia cultural del país.

El Teatro Sidarte, la sala de la Universidad Mayor, el Centro Cultural CEINA, el Teatro Camino y el Teatro Nacional Chileno (TNCH) son sólo algunos de los espacios que participarán en esta jornada, agendada para la tarde del viernes 7. En total, fueron más de 2 mil los tickets repartidos por la institución, con una variada cartelera de 22 obras que incluyó un amplio espectro de montajes, desde clásicos como “Vania” (en el Ictus) y “El guionista del presidente” (en Teatro Mori Vitacura).

“La verdad es que las distintas actividades e iniciativas que desarrollamos desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tienen una gran participación ciudadana“, expresó la ministra Carolina Arredondo sobre la positiva acogida que tuvo la convocatoria, hecha en honor al fallecido actor Héctor Noguera.

“Constatábamos esta semana que, a raíz de la apertura de la Biblioteca Nacional los sábados, subió la cantidad de asistencia de manera exponencial. El Museo Nacional de Historia Natural ha batido todos los récords de visitas con la exposición que hoy tenemos de dinosaurios. Y por supuesto que el Día de los Patrimonios, la Noche de los Museos, Patrimonios en Verano —que lo vamos a desarrollar por primera vez este año— y la Noche de los Teatros son iniciativas que la gente agradece muchísimo. También por el hecho de poder habitar nuestras calles y barrios en un momento donde se habla mucho de la seguridad“, agregó la autoridad.

Por eso, y a pocos días de una nueva elección presidencial, Arredondo enfatizó en que “la cultura tiene un potencial para encontrarnos y reunirnos. Cuando hablamos de cohesión social nos referimos a esto y al poder que tiene la cultura para ello. En ese sentido, desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric ese ha sido el mandato”.

En tanto, Andrea Pérez de Castro, presidenta de la Red Salas de Teatro, celebró no sólo la colaboración del ministerio, sino también la voluntad para que esta Noche de los Teatros llegue a otras latitudes del país. “Esta es una iniciativa que nace de la Red. Se hacía hasta antes de la pandemia y ahora lo retomamos. Y para nosotros ha sido muy importante volver en asociación con el Ministerio de las Culturas, con quienes fortalecimos esta Noche de los Teatros porque, además, hicieron un gran esfuerzo por extenderlo a regiones. Eso me parece fundamental para que no se concentre todo en la Región Metropolitana”, expresó la también directora del festival FAMFEST.

“Con esta cantidad de gente se demuestra el impacto que tienen las artes escénicas, la cultura y el arte en general para las personas. Esto, con un acceso gratuito que se financia entre la Red y el ministerio, porque esto no es gratis. Las cosas no caen del cielo, y eso es súper importante recordarlo”, enfatizó Pérez.

Así, este 2025 la Región del Biobío celebrará con un homenaje a Tito Noguera a través de una función especial de “La pérgola de las flores“, programada para las 19:00 horas en el Teatro de Lota. En Valparaíso, la jornada incluirá nueve funciones en distintas salas y espacios culturales de la ciudad, con una convocatoria estimada de más de mil asistentes. En tanto, y casi en el extremo austral, en Coyhaique, y como parte del XIV Festival de Teatro Patagonia en Escena, la compañía TeatroPan presentará “El abuelo que saltó por la ventana y se largó” en el centro cultural de la comuna.

En el norte del país, la obra “Tenedor libre para los condenados a la esperanza” será la encargada de dar vida a la celebración en Iquique, Región de Tarapacá. Y en Atacama, la comuna de Huasco se sumará con dos presentaciones al aire libre en el parque de la ciudad: “Flor Violeta la Pizpireta” y “Gabriela, una estrella incandescente“.

Sobre el gesto del ministerio y la Red con Noguera —valorado transversalmente como una de las piedras angulares de las culturas en nuestro país—, su hija Piedad manifestó la emoción de la familia al observar la materialización de un homenaje que además se condice con la profunda vocación que tenía su padre por la democratización de las artes.

“Agradezco este homenaje porque es muy importante. Hoy, él está presente en un hito como este día, la Noche de los Teatros, que es pura felicidad y agradecimiento a una trayectoria de más de 60 años. Espero que sea el puntapié para muchos homenajes a otros actores y actrices que vengan en el camino. Y creo que este es el inicio para que hitos tan importantes como este se alcen a modo de agradecimiento a la trayectoria de gente que viene detrás de mi papá”, expresó Noguera.

Cabe destacar que toda la programación para la Noche de los Teatros está disponible en el sitio web del Ministerio de las Culturas.