Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de febrero de 2026


Sueldos reales subieron 1,4% en 12 meses y acumularon 1,4% en lo que va de 2025

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.050, anotando un alza interanual de 6,3%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.845, mientras que para los hombres se situó en $7.238.

Economía

En septiembre de 2025, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 5,9% y 6,5%, respectivamente.

Por sector económico, comercio, enseñanza y construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, de acuerdo con lo informado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice Real de Remuneraciones —que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)— creció 1,4% en doce meses, acumulando una variación de 1,4% en lo que va del año.

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.050, anotando un alza interanual de 6,3%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.845, lo que significó una variación anual de 6,2%; mientras que para los hombres se situó en $7.238, registrando un aumento de 6,4% en el mismo período.

El costo laboral medio por hora total fue $8.127, consignando un crecimiento de 6,7% en doce meses. Este valor se ubicó en $7.860 para las mujeres, con un alza de 6,6%, y en $8.372 para los hombres, con un aumento de 6,9% en el mismo período.

La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,4%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -6,1%.

