Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de febrero de 2026


A nueve días de la elección: candidatos comienzan cierres de campaña en regiones destacando propuestas de seguridad

Kast reiteró su disposición a respaldar a cualquier figura opositora en un eventual balotaje y Evelyn Matthei prometió “terminar con el terrorismo en un año”, mientras Jeannette Jara apeló al “renacer de la esperanza progresista” desde Concepción.

Nacional

A menos de dos semanas de la elección presidencial, los principales candidatos comenzaron a desplegar sus cierres regionales de campaña con discursos marcados por llamados a la unidad y mensajes diferenciadores frente al gobierno.

Desde Viña del Mar, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, reafirmó su convicción de que el bloque opositor actuará con cohesión en la segunda vuelta.

“Estoy convencido de que el llamado patriótico a todos nosotros es tan grande que nadie va a tener ninguna duda de apoyar a quien pase a la segunda vuelta para derrotar a esta izquierda radical”, afirmó durante un acto en la Ciudad Jardín.

El candidato José Antonio Kast realiza un cierre regional de su campaña de cara a la primera vuelta en Vina del Mar. Raul Zamora/Aton Chile.

Consultado por el video musical difundido por la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, que incluye críticas hacia su figura, Kast respondió con cautela: “Creo que fue una mala idea de quien le recomendó hacer un video de ese estilo para los últimos 10 días de campaña”.

Pese a las tensiones, el republicano insistió en que las diferencias deben quedar subordinadas a la disputa con el oficialismo“Nosotros tenemos al frente la posibilidad de derrotar por amplia mayoría a la candidata de la continuidad, de un gobierno fracasado. Las disputas no deberían estar en el sector de oposición, sino orientadas a confrontar el mal resultado al cual ha llevado este gobierno a nuestra patria”, agregó.

El tema de los apoyos cruzados tomó fuerza luego de que el diputado Cristián Labbé, jefe de campaña de Johannes Kaiser (PNL), descartara incluir a Demócratas y Amarillos en un eventual pacto para la segunda vuelta. Kast, sin embargo, evitó polemizar: “En general, yo no hablo sobre los otros candidatos. Entiendo que hay algún grado de ansiedad en todas las campañas en los últimos diez días”.

Matthei promete “terminar con el terrorismo en un año”

En Temuco, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, realizó su primer acto nacional de cierre en el Gimnasio O’Higgins ante más de dos mil adherentes. En un discurso centrado en el orden y la seguridad, la exministra del Trabajo prometió recuperar la paz en La Araucanía.

“Terminaremos con el terrorismo en un año. Sí, en un año. Porque ningún grupo armado puede tener más poder que el Estado; y ningún chileno merece vivir con miedo en su propia tierra”, señaló.

Candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Foto: Aton.

Matthei insistió en que su candidatura representa el retorno al orden y la esperanza: “Lo primero que debemos recuperar es el orden público y la seguridad institucional. Porque sin orden, no hay libertad; y sin seguridad, no hay país que funcione”.

Dirigiéndose especialmente a las mujeres, la candidata subrayó: “Quiero hablarles a las mujeres de Chile, a las que madrugan para dejarlo todo listo antes de salir a trabajar, a las que cuidan a sus hijos, a sus padres, a sus vecinos, a las que sostienen la vida cotidiana con amor y con coraje”.

Jeannette Jara elige Concepción para su cierre progresista

Desde el sur, la abanderada del progresismo, Jeannette Jara, iniciará este viernes su primera actividad de cierre de campaña en la Plaza de la Independencia de Concepción, en un evento artístico y ciudadano que contará con la participación de Los Pettinellis, Lali de La Hoz, Juanito Ayala y Comparsa Raíces Rítmicas.

“Queremos invitar a las vecinas y vecinos a acompañarnos en esta primera actividad de cierre. Elegimos Concepción porque el Biobío está en el corazón de nuestra propuesta presidencial”, señaló la exministra del Trabajo.

Candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara. Foto: Aton.

Jara destacó que su campaña se ha centrado en escuchar las demandas regionales y sociales: “Hemos recorrido las provincias y comunas de la región, escuchando las urgencias y preocupaciones de sus vecinas y vecinos, en temas tan relevantes como la seguridad de los barrios, la necesidad de una estrategia de desarrollo productivo regional o el control de la carga portuaria”.

Parisi prepara doble cierre en Antofagasta y Rancagua

Por su parte, el candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, concluirá su recorrido nacional con un acto este sábado 8 de noviembre en Antofagasta, su bastión político, y un evento final en Rancagua, donde espera reunir a sus adherentes de la zona centro del país.

Candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi. Foto: Aton.

