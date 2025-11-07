Andrés Dockendorff y cambio de mando en Bolivia: "Vamos a ver cuánto del voto que Paz Pereira logró capturar, lo puede transformar en adhesión estable”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y senador universitario, Andrés Dockendorff, analizó el cambio de mando en Bolivia y la relación de dicho país con Chile.

El académico observó el fin del ciclo político del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, que se extendió por 20 años y que ahora da paso a un proyecto político diferente. “La alternancia que se produce ahora es claramente pendular, porque se desplaza el gobierno, el eje de poder, hacia hacia un proyecto más de centro derecha, a pesar de que la escala izquierda a derecha no queda tan clara. Al balotaje pasaron dos candidatos, Paz Pereira y Tutu Quiroga; Tutu Quiroga más a la derecha que Paz Pereira y eso representa un cambio, un cambio pendular respecto a lo que venía del MAS”, agregó.

Respecto a cómo Rodrigo Paz logró ser presidente electo, Dockendorff comentó que “los analistas bolivianos señalaron en estas semanas que Paz Pereira habría ganado el balotaje con 10 puntos de diferencia aproximadamente, con votos que se inclinaban anteriormente por el MAS y eventualmente por Morales. Si uno hace la suma y ve donde se concentran los votos de Paz Pereira, efectivamente es en el occidente andino y Tuto Quiroga se queda con tres departamentos en el oriente”.

“Entonces lo que está está detrás de esta votación, de Paz Pereira, en una sección es un voto que es más bien de izquierda o de centro izquierda, si uno lo quiere leer en esos términos. Y eso tiene que ver con el desplome del MAS en la primera vuelta”, planteó el analista. Sobre el “desplome” del MAS, Dockendorff señaló que, a pesar de ser una caída evidente, no es definitivo. “En política se han visto muertos cargando adobe, entonces uno debería esperar que ese espacio político, en la medida que se reconfigura una oposición al gobierno de Pereira por una cuestión mecánica, va a tender a a surgir”, dijo.

A lo anterior agregó que “todavía no estamos para dar el certificado de defunción partidaria (al MAS), efectivamente, yo estoy de acuerdo con esa premisa. Vamos a ver cuánto del voto que logró capturar en segunda vuelta Paz Pereira, lo puede transformar en una adhesión más estable en el tiempo. Él se postula a esta elección en una suerte de partido taxi, que es el Partido Demócrata Cristiano, vamos a ver cuán disciplinado es ese partido”.

Finalmente, el académico aseguró que las alianzas legislativas están en proceso de articulación y que “dependiendo de eso probablemente vamos a ver cómo se va a estructurar una eventual oposición y qué fuerza va a tener esa oposición al gobierno de Paz Pereira”.

Chile y Bolivia

Respecto a la posibilidad de recomponer relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, el analista aseguró que “hay un ambiente muy favorable a fortalecer las relaciones económicas, todos los reportes indican que hay un trabajo también no diplomático, sino consular bastante robusto que está llevando el país. Entonces, vamos a ver cómo estas nuevas élites, esta nueva configuración de la legislatura también va a ser muy importante, en la posición que logre impulsar el Presidente boliviano sobre esta materia”.

“Él hizo declaraciones favorables en algún momento a producir una aproximación mayor, pero está también el tema constitucional. En la Constitución de Bolivia está escrita la pretensión marítima como indeclinable o irrenunciable. En consecuencia aquí, para avanzar eventualmente en relaciones diplomáticas, tienen que articularse en la política doméstica boliviana varias cosas, confluir varios elementos. Y del otro lado están las señales de la política chilena”, aseveró.

En la misma línea afirmó que “nosotros tenemos un acuerdo de complementación económica el ACE N°22, y es muy probable que el énfasis que está dando, al menos en campaña en su discurso Paz Pereira, esté orientado a fortalecer relaciones económicas a nivel regional o abrir la economía boliviana bajo este eslogan de capitalismo popular para todos. Lo que Paz Pereira proponía, por ejemplo, era enfatizar en los agregados comerciales más que apertura de embajadas alrededor del mundo, porque quiere necesita urgentemente divisas para poder comprar hidrocarburos. Necesita potenciar y robustecer la economía boliviana”, agregó.

Además, aseguró que “bajo esa perspectiva probablemente, como escribía Dorotea López en una columna en La Razón, robustecer la cooperación económica entre Chile y Bolivia puede ser un camino para empezar a avanzar en esa línea. Lo mismo que la cooperación técnica o en otras materias. Esto se va a empalmar probablemente con las prioridades que tenga el próximo gobierno acá en Chile”.