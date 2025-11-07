Chile supera su marca dorada en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025

Con los dos oros de Agustín Pavez (en la foto) y Máximo Campodónico en Para Natación, la delegación chilena en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 superó la noche de este jueves su récord de medallas doradas en este tipo de competencias (14) que obtuvo en Sao Paulo 2017.

Pavez se impuso en 100 y 200 metros libres, junior categoría S1-S14, mientras que Campodónico fue el ganador de los 50 metros mariposa junior, serie S2-S7, con lo que la delegación chilena acrecentó a 15 su balance de preseas doradas.

Durante la jornada que se realizó en el Centro Acuático del Parque Estadio Nacional, Chile sumó también dos platas y un bronce, con lo que ya superó con comodidad las 60 medallas en el recuento general, dejando largamente atrás el registro de 29 en Bogotá 2023, que era hasta ahora el máximo rendimiento nacional en la cita continental del deporte paralímpico.

“Estoy muy feliz y durante la competencia estuve muy animado. Me sentí muy rápido dentro de la piscina. Hice un tiempo que no esperé que fuera tan bueno, me gustó. Y nada, hay que seguir adelante y estoy motivado va a darlo todo”, sostuvo Maximilano Campodónico, alumno del Colegio Alemán de Concepción, luego de la ceremonia de premiación.

“Mis metas dentro de la natación es llegar lo más lejos posible”, añadió, agregando que no ve tan lejos la posibilidad de clasificar para los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.

Durante este viernes, en tanto, se iniciará la competencia de parapowerlifting y se disputará la única jornada de judo.