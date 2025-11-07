Comienza formalización del caso Muñeca Bielorrusa: Fiscalía solicita prisión preventiva para pareja de Vivanco

La mañana de este viernes, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, comenzó la audiencia de formalización del caso Muñeca Bielorrusa, contexto en que el Ministerio Público pidió la medida cautelar de prisión preventiva para los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Se trata de una investigación que encabeza la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por presuntos delitos de lavado de activos, soborno y cohecho.

Según la Fiscalía, los abogados Vargas y Lagos, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM), pagaron un soborno de 45 millones de pesos a Vivanco a través de Migueles, para que en un litigio entre esta empresa y Codelco, la exministra fallara en contra de la estatal.

Vivanco, justamente, presidió la sala de la Corte Suprema que condenó a Codelco a pagar 17 mil millones al consorcio chileno-bielorruso.

La primera exposición en esta audiencia fue la de la fiscal Wittwer, quien apuntó a que, parte del dinero que Codelco pagó a Belaz Movitec, terminó en manos de Migueles y Vivanco.

“Con parte de este dinero, los imputados Lagos y Vargas, con fecha 17 de junio de 2024, pagaron a Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, la suma de 45 millones en efectivo en moneda nacional y dólares americanos. Es una suma que Migueles Oteíza recibió para él y Vivanco sabiendo que se trataba del pago por haber favorecido esta, los intereses de CBM, con infracción de deberes en su resoluciones como ministra del Supremo tribunal”, detalló.

Por su parte, el fiscal Marco Muñoz se refirió a la relación de amistad entre el matrimonio Vivanco-Migueles y el abogado Mario Vargas, que de acuerdo a las pericias del Ministerio Público, incluso los habría llevado a celebrar cumpleaños juntos y un viaje a Buenos Aires.

El fiscal Muñoz comentó, sin embargo, que este vínculo fue negado por parte de Vivanco: “Se le pregunta durante la entrevista que se le hace en la Comisión de Ética, acerca de su vínculo de amistad con el señor Vargas y ella desconoce. La ministra (Ana María) Chevesih derechamente le pregunta sobre su especial vínculo con Vargas, lo que ella desconoce y dice que solo es un conocido, pero pareciera ser que los antecedentes dicen que es otra cosa”, observó.

Cabe mencionar que este miércoles la Fiscalía presentó una querella de capítulos en contra de la exministra Vivanco por estos mismos hechos, por lo que próximamente la exmagistrada también podría ser formalizada.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.