COP30: Presidente Boric destaca rol de Chile en la transición energética global

El Presidente Gabriel Boric finalizó su visita a Brasil participando en la sesión temática sobre “Transición Energética” de la Cumbre de Líderes (COP30), instancia en la que se abordaron los principales desafíos para acelerar el reemplazo de los combustibles fósiles y avanzar hacia una matriz global más limpia y sostenible.

Durante su intervención, el Mandatario subrayó la necesidad de ampliar el uso de combustibles sostenibles como complemento a la electrificación, fortalecer las redes de transmisión y el almacenamiento energético, junto con duplicar la eficiencia energética mundial al año 2030. Además, destacó la urgencia de enfrentar la pobreza y la injusticia energética como parte del proceso de transformación.

En el inicio de la jornada, Boric participó en la fotografía oficial de la COP30, en donde posó junto a figuras clave del escenario global. Entre ellos, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el anfitrión de la cumbre, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

La sesión “Transición Energética” buscó promover acciones concretas para avanzar colectivamente en los compromisos establecidos en el Balance Mundial, entre ellos abandonar los combustibles fósiles de forma justa hacia 2050.

En su discurso, Boric destacó los avances del país en la materia: “Estamos haciendo la pega. Hace más de dos décadas, hemos aprovechado las riquezas del sol y del viento como una política de Estado”.

“Desde que adoptamos el Acuerdo de París, Chile ha pasado de un 5% de generación eólica y solar a un 35%. Y la participación de combustibles fósiles en la generación eléctrica pasó de un 58% en 2015 a un 30% en 2024. Y la de carbón bajó de un 41% a un 16%”, agregó.

Además, Chile presentó sus principales avances en la expansión de energías renovables no convencionales, las mejoras en eficiencia energética, la estrategia de hidrógeno verde, el retiro anticipado de centrales a carbón y el impulso a la electromovilidad en el transporte urbano.

La delegación chilena también dio a conocer la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa, que busca situar el bienestar de las personas y el equilibrio ambiental en el centro de esta transformación. El plan aborda las denominadas zonas de sacrificio y promueve una “transición hídrica justa” para transformar la gestión del agua en el país.

Tras el término de su participación en la COP30, el Presidente Boric se trasladó hasta la base aérea de Belém do Pará y abordó el vuelo de la FACH rumbo a Iquique, desde donde viajará a La Paz, Bolivia, para asistir a la ceremonia de Cambio de Mando Presidencial.

Los compromisos internacionales deben reflejarse en políticas públicas internas

En su discurso de apertura el Mandatario chileno mencionó que “está en juego el desafío de sostener la vida en el planeta”, subrayando la urgencia de actuar colectivamente frente a la crisis climática y la responsabilidad de los líderes mundiales en la protección del planeta.

Sobre esa línea, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Daniel Melo (PS), valoró la relevancia del encuentro, pero advirtió que los compromisos internacionales deben reflejarse en políticas públicas concretas.

“Esperaría que los discursos que se hacen en el exterior también tengan un correlato en las políticas públicas internas. Soy bien crítico respecto a lo que ha hecho el gobierno en estas materias”, enfatizó.

El parlamentario cuestionó la falta de avances legislativos y administrativos, señalando que “no hay un gobierno ecologista” y que el país está al debe en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático.

Asimismo, lamentó que su proyecto de ley de transición ecológica siga sin patrocinio del Ejecutivo. “Estamos a la espera de que el gobierno cumpla con indicar aquello, para darnos institucionalidad para poder enfrentar este tipo de fenómenos”, insistió.

Por otra parte, alertó sobre el avance de discursos climáticos negacionistas en sectores de la derecha: “Hay una agenda terraplanista que niega la ciencia, que lo vivimos con (José Antonio) Kast, con los seguidores de (Johannes) Kaiser, y que se va pegando a la centro-derecha tradicional (…). Entonces, yo creo que hay un retroceso en estas materias en nuestro país y yo lo veo con mucha peligrosidad”.