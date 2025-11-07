Elogio de la flojera o el uso de la IA en el aula escolar

“Vamos a hacer la del flojo”. Fue lo primero que escuché al entrar a la sala con una mezcla de escepticismo y acusación cordial. Algo así como si me estuvieran diciendo “Usted viene a promover la ley del mínimo esfuerzo entre nosotros”. La expresión, casi mascullada con una media sonrisa, al principio flotó en el aire de una sala donde me reuní con 40 profesoras y profesores de un establecimiento del centro de Santiago durante algunas tardes de viernes. El objetivo de las reuniones era explorar el uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en el aula escolar. Al principio, la idea de un asistente que puede planificar una clase o crear una prueba en segundos sonaba a eso, a una invitación a la pereza.

El prejuicio es comprensible. Durante años, hemos asociado el esfuerzo docente con las largas noches de planificación, con el trabajo manual y repetitivo. La tecnología, en este escenario, parecía una especie de atajo ilegítimo. El primer desafío fue, entonces, demostrar que la IA no es una simple Enciclopedia Sopena con corbata humita —un sabelotodo estirado que te da respuestas hechas—, sino un asistente o un socio creativo que, si se le dan las instrucciones apropiadas, puede potenciar lo más valioso de nuestro trabajo.

Viernes tras viernes, después de almuerzo, a medida que avanzaba el taller, el murmullo en la sala cambió. Las caras de escepticismo se transformaron en gestos de sorpresa y, finalmente, de estrategia. ¿Qué fue lo que notaron las y los profesores?

Primero, que en la vida docente hay una cantidad enorme de tareas que son “parametrizables”. Es decir, actividades que no requieren que inventemos la rueda cada vez. Desde crear varias versiones de un problema de matemáticas con distintas variables, vincular curricularmente un proyecto entre Educación Física e Inglés en IV medio, hasta diseñar una rúbrica de evaluación. Descubrimos que esta herramienta no nos invita a no trabajar; nos invita a dejar de trabajar en lo que una máquina puede optimizar, liberando así nuestro tiempo y energía para la conversación, el feedback personalizado y el apoyo emocional a nuestros estudiantes. ¿Es eso flojera?

Segundo, descubrieron que la IA les permitía “hackear” el currículum. En lugar de depender casi exclusivamente de la interpretación que las editoriales hacen en los textos escolares, pudieron ir directamente a las bases curriculares. Al pedirle a la IA que generara objetivos y actividades desde la fuente oficial, pero aterrizados a la realidad de sus estudiantes, las posibilidades se multiplicaron. De pronto, el currículum dejó de ser un documento rígido para convertirse en un mapa flexible que dialogaba con las y los jóvenes de carne y hueso que tienen en sus salas.

Para lograrlo, la clave fue el prompt. Als y los colegas se dieron cuenta de que un “prompt desarrollado con calma” es una herramienta pedagógica de primer nivel. Describirle a la IA con detalle quiénes son tus alumnos, qué les interesa, cuáles son sus barreras de aprendizaje y qué necesitan, es en sí mismo un profundo ejercicio de reflexión docente. La calidad del material generado por la IA es directamente proporcional a la calidad de nuestra comprensión sobre nuestros estudiantes. De nuevo, nada más lejos de la flojera.

Finalmente, abordamos el gran tabú: la evaluación. ¿Pierde validez una prueba diseñada con apoyo de la IA? La conclusión fue unánime y rotunda: no. Al contrario. La confiabilidad de un instrumento evaluativo no depende de quién redactó la pregunta, sino del criterio profesional con que se diseña, se aplica y se retroalimenta. Todo depende del nivel de “apropiación” que el docente tenga de la herramienta. Usar la IA para analizar patrones de respuesta, para diversificar los tipos de preguntas o para adaptar una evaluación a distintos niveles de aprendizaje no solo es válido, sino que puede hacerla más justa y precisa.

Al terminar el último viernes, la acusación de “promover la flojera” se había convertido en una celebración del uso del (escaso) tiempo con alguna mayor eficiencia, tampoco se trataba de trabajar menos, sino de trabajar mejor y mirando con un ojo más cercano las posibilidades de la humanidad en la pedagogía.

(La IA revisó que no hubiera faltas de ortografía o de redacción —muy graves— en este escrito)