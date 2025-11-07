Escalada militar en el Caribe: EE.UU. y Rusia convierten a Venezuela en ficha del tablero de una nueva Guerra Fría

Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Donald Trump, ha reforzado su presencia militar en América Latina con una justificación concreta: combatir al narcotráfico. Con ese argumento, cerca del 15% de la flota de la marina estadounidense opera en aguas que se encuentran a pocos kilómetros de Caracas.

Desde mediados de agosto, cuando comenzaron a llegar las primeras embarcaciones, lo que fue anunciado como una “operación de seguridad” en contra de las redes de narcotráfico, se ha traducido en ataques continuos que el recién renombrado Departamento de Guerra de Estados Unidos ha publicado casi semana a semana. La narrativa oficial insiste, derrotar el crimen transnacional. Pero la realidad es mucho más compleja.

Este viernes, nuevamente el Pentágono difundió imágenes de una supuesta narcolancha siendo bombardeada frente a las costas venezolanas. Según los últimos reportes, han destruido entre 17 y 18 embarcaciones en estos operativos, mientras el número de víctimas mortales oscila entre 66 y 70 personas.

Organismos internacionales como Naciones Unidas han manifestado una seria preocupación. Las denuncias apuntan a ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional, llamando a frenar los bombardeos y a garantizar que se respeten los derechos humanos.

Sin embargo, la dimensión de este conflicto ya no se limita a la disputa entre Washington y Caracas. Rusia levantó la voz, condenando lo que describe como un uso excesivo de la fuerza y reafirmando su apoyo “firme e invariable” al gobierno de Nicolás Maduro.

Esta alianza —que lleva más de dos décadas fortaleciéndose— se consolidó con la firma de un tratado de cooperación estratégica en Moscú el año pasado. Ahora, ese pacto comienza a tomar un claro giro militar.

Maduro declaró hace solo unos días que Venezuela y Rusia están “avanzando” en una cooperación militar “serena y muy provechosa” que seguiría ampliándose. Aseguró que existe una “comunicación diaria y permanente” con el Kremlin, que abarca desde defensa hasta industria, ciencia, tecnología y turismo.

La confirmación no tardó en llegar desde Moscú. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, señaló textualmente, “estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos”. No obstante, lo que realmente preocupa a Washington es el suministro de armas.

El legislador ruso Aleksey Zhuravlyov, vicepresidente del comité de defensa del Parlamento, confirmó en una entrevista al medio Gazeta.ru que Moscú entregó recientemente a Venezuela sistemas de defensa aérea Pantsir-S1, capaces de interceptar drones, helicópteros, aeronaves de vuelo bajo y misiles de crucero. Un armamento que Venezuela no poseía hasta ahora.

Aunque expertos del medio ucraniano Militarnyi aseguran que la operación de estos sistemas requiere meses de entrenamiento, lo que sugiere que personal ruso o contratistas privados podrían estar manejando actualmente los complejos. Incluso se ha especulado con la participación de mercenarios del Grupo Wagner, cuya presencia en Venezuela fue reportada el año pasado.

Además, Zhuravlyov también insinuó que Rusia podría suministrar misiles avanzados a Caracas, entre ellos los Kalibr y el Oreshnik, este último descrito como “imposible de interceptar” y con un alcance operativo de hasta 5 mil kilómetros. Lo suficientemente amplio como para alcanzar una parte significativa del territorio continental de Estados Unidos si fuera lanzado desde Venezuela.

A esta inquietud se suma una revelación de The Washington Post. Maduro habría solicitado de manera urgente a sus aliados —Rusia, China e Irán— asistencia militar que incluiría radares, drones de largo alcance, inhibidores de GPS, reparación de aeronaves y posiblemente misiles. Y el Kremlin confirmó la existencia de “obligaciones contractuales” con Caracas.

Mientras tanto, la Casa Blanca parece debatirse entre aumentar o no la ofensiva. De acuerdo con The New York Times, el presidente Trump aún no toma una decisión definitiva sobre una intervención militar en Venezuela. Pero sus asesores exploran opciones que van desde operaciones puntuales contra fuerzas que protegen a Maduro, hasta la toma de campos petrolíferos estratégicos.

Una situación extremadamente sensible que resuena con los días más oscuros de la Guerra Fría. Para justificar estas maniobras, asesores de Trump han pedido al Departamento de Justicia una base legal sustentada en la acusación de que Maduro es parte central del Cartel de los Soles, designado por Washington como organización narcoterrorista. Esa designación permitiría ejecutar ataques militares sin necesidad de autorización del Congreso, generando alarma entre expertos legales y legisladores.

El Caribe se convierte entonces en un tablero donde dos potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia, vuelven a medir fuerzas de manera indirecta.

El Kremlin advirtió que cualquier agresión militar contra Venezuela tendrá consecuencias. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, fue categórica al afirmar que una acción directa “solo agravaría la situación” y que Moscú seguirá defendiendo a Caracas en el marco del derecho internacional.

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, insistió en que el despliegue estadounidense es “injustificado” y que la responsabilidad de la escalada recae exclusivamente en Washington.

En medio de esta creciente presión, surge una versión llamativa publicada por The Atlantic: Nicolás Maduro estaría dispuesto a dejar el poder a cambio de amnistía, retiro de la recompensa por su captura y un exilio seguro en un tercer país. Pero, como suele ocurrir en las sombras de la diplomacia, nada está confirmado. El gobierno venezolano y las autoridades estadounidenses han negado sistemáticamente la existencia de cualquier negociación de este tipo.

Por ahora, lo único cierto es que las tensiones crecen; el intercambio militar entre Moscú y Caracas avanza, mientras Estados Unidos parece dispuesto a seguir presionando y ejecutando operaciones que, según expertos internacionales, podrían empujar la situación hacia un escenario impredecible.

América Latina, una región que durante décadas vio el conflicto global como un fenómeno lejano, vuelve a emerger como campo de disputa entre potencias.

Fotos: White House (Trump) y Kremlin (Putin).