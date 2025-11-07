IPC nulo en octubre da respiro a la inflación: el pan entre las principales bajas

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 0,0% en octubre de 2025, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Con este resultado, la inflación acumula un alza de 3,4% en lo que va del año y la misma cifra en doce meses, consolidando una tendencia de estabilidad en los precios tras varios meses de moderación.

De las trece divisiones que componen la canasta del IPC, seis anotaron incidencias positivas, cinco mostraron incidencias negativas y dos no registraron variación. Entre las categorías que presentaron aumentos destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación mensual de 0,5% e incidencia de 0,106 puntos porcentuales.

Dentro de este grupo, los productos con mayores alzas fueron la carne de vacuno (4,8%), los gastos comunes (4,3%) y los vinos (3,4%), reflejando el impacto de factores estacionales y ajustes en costos de producción. En contraste, el pan registró una baja de 2,0%, convirtiéndose en uno de los ítems que más contribuyó a contener el indicador mensual.

Otras divisiones que experimentaron descensos fueron vestuario y calzado (-3,1%), así como información y comunicación (-1,1%), incidiendo en -0,079 y -0,068 puntos porcentuales, respectivamente. En tanto, el transporte privado de pasajeros cayó 6,8% y los equipos de telefonía móvil retrocedieron 3,3%.

El resultado de octubre fue interpretado por analistas como una señal positiva para el proceso de normalización económica, en un contexto de mayor estabilidad en los precios de los alimentos y la energía. De mantenerse esta tendencia, la inflación podría cerrar el año dentro del rango meta establecido por el Banco Central, de entre 2% y 4%.

La evolución del IPC será un factor clave para las próximas decisiones de política monetaria, especialmente considerando la expectativa de un eventual ajuste en la tasa de interés hacia finales de 2025, en función del control inflacionario y el dinamismo del consumo interno.