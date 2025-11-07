José Miguel Castro (RN): “Este presupuesto puede dejar bombas sociales que exploten en el próximo gobierno”

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), abordó en conversación con Radioanálisis los puntos críticos de la discusión del Presupuesto 2026, que se ha transformado en una de las más tensas de los últimos años. El parlamentario aseguró que las proyecciones de ingresos presentadas por el Ejecutivo son “demasiado optimistas” y alertó sobre eventuales desequilibrios financieros.

“No lo digo yo, lo dicen los hechos. Las tres últimas veces que este gobierno ha hecho estimaciones de ingresos, no han sido correctas. Y no solo lo señala la oposición, sino también evaluadoras internacionales como Forbes, que apuntan a una sobreestimación de los ingresos”, señaló el diputado, cuestionando la falta de transparencia en algunos datos clave del proyecto.

Castro sostuvo que el problema no es solo de cálculo, sino de consecuencias políticas y sociales. “Cuando no se transparentan cifras, como el aumento de remuneraciones del sector público o las deudas del Ministerio de Vivienda y de Salud, el riesgo es que estas bombas exploten más adelante. Si bajas de 50 mil a 25 mil subsidios habitacionales, el 12 de marzo vas a tener miles de personas reclamando fuera de los servicios”, advirtió.

El legislador fue aún más enfático al calificar el proyecto como una amenaza para la estabilidad fiscal del país. “Este presupuesto puede dejar bombas que exploten en el próximo gobierno. Y esas bombas no son políticas, son sociales: familias que esperan viviendas, hospitales con deudas y servicios sin recursos para funcionar”, afirmó.

El parlamentario agregó que existe una profunda desconfianza hacia las cifras del gobierno y planteó que incluso algunos sectores creen que “este presupuesto viene con veneno para que el próximo gobierno fracase”. Por ello, propuso instalar una mesa técnica con expertos de ambas partes para revisar las proyecciones y compromisos de gasto. “Nadie quiere que este presupuesto fracase, pero la confianza está rota”, recalcó.

Castro también reveló que el fiscal nacional expresó su preocupación por los recursos destinados a seguridad pública, señalando que el recorte afectaría la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Se le ha sacado plata a temas vitales como salud, educación y seguridad ciudadana”, afirmó.

Consultado sobre las críticas del oficialismo, que acusan a la oposición de tener motivaciones electorales, el diputado respondió que la discusión se postergó intencionalmente para después de la primera vuelta presidencial. “Movimos la discusión al 17 de noviembre, después de las elecciones, para garantizar una conversación seria. El Ejecutivo estuvo de acuerdo”, señaló.

En cuanto a la propuesta del Partido Republicano de aplicar un recorte de 2.000 millones de dólares, Castro insistió en que la responsabilidad de ajustar el gasto recae en el Ejecutivo. “Es el gobierno quien debe decir dónde apretar el cinturón. Hay que revisar cuánto se gasta en sueldos del sector público, porque ahí está una parte importante del presupuesto”, explicó.

El diputado agregó que el Estado debe mejorar su gestión. “He planteado medidas simples para generar más ingresos, como fortalecer aeropuertos regionales o invertir los recursos del litio de manera más rentable. Con eficiencia y gestión se puede hacer mucho sin subir impuestos”, sostuvo, y pidió aclarar la situación de los trabajadores a honorarios contratados este año.

Finalmente, Castro se refirió al papel del ministro de Economía, Nicolás Grau, en la discusión presupuestaria. “Cuando me presentó el presupuesto, lo primero que me dijo fue que habían sacado la glosa republicana y que nosotros viéramos dónde ponerla. Creo que no tomó el peso de lo que significa la principal ley de la República”, afirmó.

“Cuando una persona no tiene cama o vivienda, muchas veces es por falta de recursos. Y esos recursos dependen directamente de cómo se apruebe este presupuesto”, concluyó el presidente de la Cámara Baja.