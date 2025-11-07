Presupuesto 2026: Marcel ve "contradicciones" en el debate y advierte desajuste con realidad económica

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, consideró que las observaciones y peticiones de la oposición respecto al Presupuesto 2026 no se ajustan a la realidad económica nacional. Esta declaración se produce en un marco de negociaciones bloqueadas entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y la oposición en el Congreso, sumado al rechazo sin precedentes de casi la totalidad del erario fiscal para el próximo año ocurrido la semana pasada en la Comisión Especial Mixta.

Durante una entrevista en radio ADN, Marcel señaló que: “La discusión que está teniendo lugar en torno al Presupuesto 2026 no es para recortar más gastos, es para aumentar gastos (…) Entonces hay una contradicción muy fundamental en esa discusión”.

El también expresidente del Banco Central se refirió específicamente a la solicitud opositora de incluir la glosa republicana, mecanismo que deja una parte de los recursos a disposición del gobierno que asuma en marzo de 2026.

“La glosa republicana la inventé yo, cuando era director de Presupuesto, al final del gobierno del Presidente Lagos. Esa era una época en que los ingresos eran muy abundantes, porque estábamos en un buen momento; había un alto precio del cobre y los ingresos fiscales crecían fuertemente de manera sistemática”, explicó.

Sin embargo, aclaró que el contexto actual es distinto, ya que “tenemos una situación fiscal que es más estrecha, nos queda todavía consolidación fiscal que hacer”. Agregó que “si además hay un número de candidatos que están planteando reducir gastos, resulta difícil entender por qué quisieran aumentarlo por la vía de la glosa republicana”.

Respecto a la posibilidad de reducir el gasto fiscal, Marcel indicó que históricamente los recortes se han destinado a financiar otras áreas con necesidades expansivas, como el sector salud. “Eso es lo que hay que ponderar. Una cosa es que haya gastos que se puedan recortar, mucho de lo cual hay que hacerlo por vía de reformas legales más que administrativas, pero hay que tener conciencia también de que hay otros componentes del gasto, donde la presión al alza es importante y donde la gente lo necesita, como es precisamente el caso de la salud”, añadió.

Al analizar la situación fiscal del país, el exministro afirmó que “este año se van a cerrar las cifras fiscales con una deuda pública por debajo del límite prudencial que está en la regla fiscal”. Añadió que: “No hay mayor sorpresa, quizás hay más bien sorpresa para los que piensan que hay una situación de un desequilibrio muy descontrolado, como se ha dicho en la campaña (…) ahora, para continuar en ese camino, es importante que, del lado de los gastos, se vayan aprobando reformas legales que reducen la presión sobre el gasto público”.

Marcel advirtió que “también tenemos que preocuparnos del lado de los ingresos, porque si esto miramos los temas fiscales como si solo dependieran del gasto”. Subrayó que “nosotros en los próximos años vamos a tener presiones sobre el gasto que tienen que ver con cambios demográficos, con el envejecimiento de la población. Eso va a significar mayor presión sobre el gasto en pensiones y sobre todo en salud. Y los ingresos tienen que ser capaces de ir a la par de eso. Eso no se va a poder resolver solo con la vía de recortes de gasto”.

El exministro también destacó el aporte de la política fiscal en el control inflacionario, comentando que: “La política fiscal ha estado en una senda de consolidación, es decir, ha estado reduciendo el desequilibrio que hubo el año pasado, y eso ha ido rindiendo sus frutos (…) uno puede decir que en este periodo, aparte de la política monetaria, que sin duda es lo que juega el papel más importante en la lucha contra la inflación, también la política fiscal ha ayudado en el margen a reducir las presiones inflacionarias”.

En cuanto a su posible participación en la campaña presidencial de Jeannette Jara, Marcel reiteró que no tendrá un rol activo debido a razones personales que motivaron su salida del gobierno, aunque estará disponible para consultas que requiera el equipo de la candidata.

Respecto a Jara, expresó que “tanto la candidata como el mismo Partido Comunista han dado señales de que, si ella fuera elegida, gobernaría con una coalición en que no habría cierto predominio de algún partido sobre el otro. Ha ido reafirmando ciertos mensajes de su campaña, mensajes de moderación, de responsabilidad. Yo creo que las últimas señales han sido positivas en ese sentido”.