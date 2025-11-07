Diario y Radio Universidad Chile

"V A N I A. Escenas de la vida en el campo": ICTUS celebra sus 70 años con el regreso de un clásico

Con la dirección de Rodrigo Pérez y adaptación de Leyla Selman, vuelve a la Sala La Comedia del emblemático teatro la obra basada en "Tío Vania" de Antón Chejov. El montaje estará disponible hasta el 30 de noviembre.

Cultura

Para ir cerrando un año completo de festejo y celebración sobre las siete décadas de vida de la compañía más longeva de Latinoamérica, vuelve a la histórica Sala La Comedia un clásico de Chéjov, “V A N I A. Escenas de la vida en el campo”. La primera función fue el jueves 6 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 30 del mismo mes con horario diferido. De jueves a sábado a las 20.00 horas y domingos a las 19:00 horas.

La puesta en escena es una adaptación de la destacada dramaturga, Leyla Selman, para ICTUS del clásico “Tío Vania” de Antón Chejov, dirigida por Rodrigo Pérez y asistida por Paula Sharim, directora de ICTUS.

La obra es una historia sobre un grupo de personas que conviven en una provincia y no pueden más del tedio y aburrimiento de hacer nada y que, por lo mismo, están al borde constantemente de matarse unas con otras, o a ellas mismas. El elenco está compuesto por Nicolás Zárate, Guilherme Sepúlveda, Catalina Saavedra, Emilia Noguera, Jaime Leiva y Camila Oliva.

Rodrigo Pérez, director de la obra, fundador y director artístico de Teatro La Provincia, se refiere a la trama de la puesta en escena: “Es una historia provincial, una historia que está llena de afectos cercanos al fracaso; relatados con mucho humor. Y esta mezcla da como resultado una profunda tristeza. Vamos a ver una narración de vidas mínimas, en distintas situaciones en una casa en el campo en la provincia; en donde, la gente, a propósito de este aburrimiento se traspasa el tedio de vivir”.

Obra “V A N I A. Escenas de la vida en el campo”.

“El lenguaje de la obra es muy simple y es muy reconocible, pero al mismo tiempo muy profundo. Eso lo logra sólo Chejov y la adaptación de Leyla. Tener la capacidad de ser muy simple en lo que se dice, pero muy profundo al mismo tiempo. Y esa profundidad y simpleza hace que uno enganche afectivamente con lo que está viendo”, agrega el director.

En relación al acercamiento de la obra con la realidad y actualidad, Pérez suma: “Los vínculos de resonancia con la realidad está relacionado con lo que cada uno de nosotros es. Se da naturalmente porque somos ciudadanos de este país y tenemos una una sensibilidad que la tiene cualquiera con lo que nos pasa alrededor. Entonces, esos vínculos, no son forzados; aparecen porque están y nos empiezan a resonar”.

A propósito de dirigir “V A N I A. Escenas de la vida en el campo” en Teatro ICTUS y participar activamente en una de las actividades gratuitas de nuestro Festival 70 años, el fundador de Teatro La Provincia declara: “En ICTUS sentí las grandes emociones que tenían que ver con aquel momento de resistencia política, donde uno lloraba por lo que vivía; pero era un llanto esperanzador, porque todo eso iba a terminar y cambiar algún día”.

Para cerrar, el director envía un mensaje a los públicos para que asistan a ver la obra: “La primera invitación es a vincularse con el gozo propio y personal de ver actuar. También vincularse con afectos y emociones por las cuales todos de alguna manera pasamos que tienen que ver con ese mundo privado. Invitamos al público a resonar con una comedia amarga que luce una de las virtudes más espléndidas de Chejov, la ironía dramática, el final agrio, ni feliz ni trágico, sino que desesperanzador”.

