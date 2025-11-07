Vallejo: “Nosotros no fuimos los que le entregamos visa a los líderes del Tren de Aragua, fue el Gobierno anterior”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, atribuyó al periodo de administración anterior la responsabilidad de haber otorgado visas a los líderes del Tren de Aragua. “Nosotros no fuimos los que le entregamos visa a los líderes del Tren de Aragua, fue el Gobierno anterior”, afirmó la secretaria de Estado al referirse a las condiciones de seguridad que encontró el actual Ejecutivo al asumir.

Durante una intervención en CNN Chile Radio, la autoridad detalló que al momento de iniciarse el gobierno en 2022, “se había generado el mayor peak de ingresos irregulares a nuestro país, casi 800% de ingresos irregulares”.

Vallejo contextualizó esta situación señalando que previamente “hubo una pandemia, hubo estallido social, hubo un alza en el ingreso irregular, ingresaron además los líderes del Tren de Aragua en 2017 a 2019. Los principales líderes incluso tenían visa en Chile”.

Al ser interrogada específicamente sobre si estos líderes ingresaron con visas otorgadas durante el gobierno de Sebastián Piñera, respondió de manera enfática: “Tenían visa. El ‘vaca’, ‘larry changa’ y varios más y yo no sé por qué nadie va a preguntarle a quien estaba a cargo de migración en ese tiempo, por qué sucedió aquello”.

La ministra complementó su análisis describiendo el escenario que encontró la actual administración. “Chile no era el mismo cuando nosotros asumimos. El crimen organizado se venía instalando hace años, teníamos los impactos económicos de la pandemia, los impactos sociales de la pandemia, la inflación estaba en 14 puntos. Tuvimos que empezar a normalizar la economía”, aseveró Vallejo, reiterando que toda esta situación “sucedió en la administración anterior”.