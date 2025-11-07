Viznia Silva, seleccionada de Hockey Patín: En el Panamericano "la expectativa es mejorar los resultados anteriores"

El Campeonato Panamericano Hockey Patín, clubes y naciones, de este 2025 está en desarrollo en San Juan (Argentina). En particular, el de Naciones iniciará este 9 de noviembre y se extenderá hasta el 15 de este mes. Y contará con categorías Adultas Damas y Varones y SUB19 femenino y masculino.

Las nóminas de las cuatro Selecciones Nacionales están listas y en estas horas se concentran en los entrenamientos para proyectar los desafíos de cada grupo.

Conversamos con Viznia Silva, histórica seleccionada de “Las Marcianitas”. “El rival más duro es Argentina y nuestro objetivo es salir primeras” afirma la deportista chilena que , actualmente, juega en la prestigiosa OK Liga Femenina en España.

— ¿Cómo se están preparando para la participación en el Panamericano de Naciones en Argentina? Y, ¿Cómo te sientes con esta nueva posibilidad de representar a la selección nacional?

Primero, la preparación es con los patines y física en el Centro de Alto Rendimiento. La verdad es que veo bien al grupo y algunas compañeras están en el Panamericano de equipos por lo que tuvieron que irse unos días antes a Argentina para jugar esos partidos, pero eso también es positivo porque se van aclimatando. Nosotras viajamos el jueves y también seguimos los entrenamientos.

Personalmente, me siento muy cómoda con este grupo. Estoy muy contenta de volver a la selección porque es algo que siempre estuve trabajando para lograr y también contenta por el proceso. Son grupos buenos, agradable ambiente y eso es lo primordial para tener buenos resultados.

— En Adulto Femenino será un cuadrangular que conforman Argentina, Brasil, Chile y Colombia. ¿Cómo observas el nivel de las selecciones contrincantes?

Todos estos partidos tienen su nivel. Obviamente, el rival más duro es Argentina y nuestro objetivo es salir primeras. Con esto lograríamos la clasificación al Mundial de Paraguay que se realizará el próximo año y creo que lo primero es ir partido a partido porque jugamos todos contra todos. Y luego se hace semifinal y final. Hay que estar atentas, los otros dos partidos también son muy peleados. Argentina juega de local y en su cancha histórica entonces van a estar duros todos los partidos.

— La competencia será clasificatoria para los próximos World Skate Games de Paraguay 2026. ¿Cuál es la expectativa?

Creo que , en general, las expectativas en cuanto a los mundiales siempre es mejorar el resultado anterior. En este caso, la selección lleva dos mundiales sacando un quinto lugar por lo que lo principal es seguir creciendo y lograr puestos más altos. Si bien es cierto hay que trabajar mucho porque el hockey está a un muy alto nivel en Europa, entonces la expectativa es mejorar los resultados anteriores.

— Sobre tu carrera, ¿Cómo definirías tu actual momento en CP Mieres? Entiendo que están o se viene la temporada en OK Liga Femenina luego de su reciente triunfo en la segunda división del hockey español ¿Cuáles son los desafíos para esta temporada?

El club patín Mieres es mi segunda familia y ya estamos en liga, de hecho, me he perdido un par de partidos. Comenzamos en octubre la liga y no hemos tenido buenos resultados, pero si se logra la permanencia sería lo mejor. El equipo es muy joven, pero la idea es crecer.

Como deportistas uno quiere ganar y mantenerse en la mejor liga del mundo… creo que estamos para eso. Las que llevamos más tiempo en el hockey, estamos de pilares del equipo para lograr ese resultado y que las niñas crezcan y que se logre un equipo más consolidado con el tiempo. También tengo categorías que entreno, estoy muy contenta con eso y es un lugar que me hace sentir cómoda porque me tratan bien. Estoy muy contenta con el club.

— ¿Cómo observas el desarrollo del hockey patín en Chile? ¿Son suficientes los apoyos?

En comparación con la última vez que vine y vi partidos de aquí, ha mejorado. En general, el hockey ha subido bastante el nivel, pero no es proporcional a los apoyos que recibe. Yo creo que si el hockey chileno recibiera más apoyo, en cuanto a clubes, estructuras y facilidades, el nivel sería mucho más alto. Mas personas podrían practicarlo, clubes no se quedarían sin sus canchas y podríamos crear una comunidad bastante buena.

Creo que los apoyos nunca van a ser suficientes para el deporte porque se tienen que modificar líneas en función de otros deportes, como una multicancha o mejorar condiciones, espacios, sobre todo a nivel de camarines. Hay canchas que no tienen ni para ducharse . Entonces tampoco se puede crear una buena cultura deportiva si no están las facilidades.