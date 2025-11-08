"Tenemos como siete supremos": las gestiones del imputado en el caso "Muñeca Bielorrusa" por Ulloa

El sitio de investigación periodística Ciper Chile reveló gestiones del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, imputado en el caso “Muñeca Bielorrusa”, para salvar al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, en la Corte Suprema.

Se trata de conversaciones que comenzaron el viernes 22 de agosto pasado, tres días antes de que se viera el sumario de Antonio Ulloa en la Corte Suprema y cuando todavía no estaba abierto su cuaderno de remoción.

Votos a favor de rebajar la sanción

En el pleno del máximo tribunal del país, realizado el 25 de agosto, la mayoría de los ministros acordaron rebajar la sanción propuesta por la fiscal judicial, Javiera González, que estipulaba cuatro meses de suspensión. Diez ministros votaron por que fueran solo dos meses.

Según quedó registrado en las escuchas capturadas en la causa contra la exministra Ángela Vivanco, esa decisión no fue espontánea, sino que formó parte de una estrategia que contó con despliegue de contactos.

Yáber tomó contacto con el abogado Alejandro Román, extitular del Tribunal de Contratación Pública. En una de las llamadas, Yáber le explica lo que necesita y le cuenta:

“Nosotros tenemos como seis o siete, pero la idea es bajar al máximo la sanción”, dijo, respecto a los votos que contaban en la Suprema, hablando siempre de “nosotros” e incluyendo a Ulloa como parte de las gestiones.

Yáber también le pidió ayudar a Verónica Sabaj, la exministra removida de la Corte de Apelaciones por haber asesorado a Luis Hermosilla, y le dice que el ministro de la Corte Suprema, Mauricio Silva, se estaba moviendo “arriba” para ayudarla.

Según se presume de las escuchas, el abogado Román tenía cercanía con el ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado, y ese era el motivo específico de la llamada de Yáber.

Este lunes 10 de noviembre, el Senado deberá decidir si remover de su cargo en la Corte de Apelaciones de Santiago al juez Ulloa, luego de conocer –a través de sus chats con Luis Hermosilla– que operaba con ese penalista para influir en decisiones de jueces. El nuevo contenido de estas interceptaciones telefónicas sugiere que su red de contactos siguió operando incluso para salvarlo a él.