Diputada Marzán por sitios prioritarios: “Transparencia y participación vinculante de comunidades”

En el marco del Día de las Áreas Protegidas, la diputada por la región de Valparaíso, Carolina Marzán, intervino en la comisión de Agricultura de la Cámara a propósito de la polémica que se ha generado en torno a los sitios prioritarios de la nueva ley. La parlamentaria formuló un llamado a todos los sectores a avanzar “pensando en el bien común, con argumentos y antecedentes, transparencia y con seriedad frente a la relevancia de esta materia en los territorios”.

La Ley SBAP y la justicia territorial

La legisladora señaló que la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), representa la oportunidad de proteger recursos irremplazables —como el agua y los bosques— e impulsar al mismo tiempo “desarrollo con justicia territorial”.

Carolina Marzán valoró que el Ministerio del Medio Ambiente haya extendido los plazos del proceso, ya que esa decisión “abre una puerta a algo muy necesario: escuchar. Escuchar a quienes habitan los territorios, a los pescadores artesanales, académicos, científicos, pueblos originarios, agricultores” y el mundo rural.

“El desarrollo de esta ley requiere ciencia, conocimiento local y participación real”, sentenció.

El caso de Quirilluca

La diputada puso como ejemplo la situación de su región, donde la discusión se vive con mucha fuerza. En particular, mencionó el caso de Puchuncaví y los Acantilados de Quirilluca.

Un lugar de altísimo valor ecológico, con presencia de aves migratorias y ecosistemas únicos, quedó fuera de la propuesta de sitios prioritarios. “Las comunidades de Puchuncaví, Maitencillo y Horcón preguntan por qué un espacio reconocido por universidades, científicos y organizaciones internacionales fue excluido. Y es su derecho ciudadano que esa decisión se transparente y se explique con claridad”, defendió.

Marzán recordó que más de 270 organizaciones de la sociedad civil de todo Chile han firmado una carta solicitando al Congreso que se revisen los actos administrativos que definieron la cartografía preliminar.

Tres acciones concretas

Finalmente, la parlamentaria propuso avanzar en tres acciones concretas para garantizar la correcta aplicación de la Ley SBAP: