El Presidente Boric llega a Bolivia para asistir a la asunción de Rodrigo Paz Pereira

El Presidente Gabriel Boric aterrizó en La Paz para la investidura de Rodrigo Paz Pereira, sucesor de Luis Arce. Es la primera vez en 19 años que un mandatario chileno asiste a un cambio de mando en Bolivia, destacando el impulso a la cooperación.

Internacional

El Presidente Gabriel Boric, junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, aterrizaron en La Paz, Bolivia, para asistir a la Transmisión de Mando Presidencial del nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira.

La ceremonia de investidura de Rodrigo Paz, quien sucederá al presidente Luis Arce, se realizará este sábado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Regreso histórico a un cambio de mando

Esta visita marca un hito en las relaciones bilaterales: tras 19 años, un mandatario chileno vuelve a asistir a un cambio de mando en el país vecino. El último fue el Presidente Ricardo Lagos en la primera investidura de Evo Morales en 2006.

Desde Presidencia destacan que, en los últimos años, la cooperación entre Chile y Bolivia se ha fortalecido. Dentro de los avances de la agenda bilateral, destaca:

  • La Hoja de Ruta Consular de 2022.
  • La firma de una serie de acuerdos en materia de seguridad (2023 y 2024) para fortalecer las acciones contra el crimen transnacional organizado y la prevención de la trata de personas.

Asimismo, resaltan el nuevo impulso de la relación bilateral, que se tradujo en la reactivación de un importante cronograma de reuniones, como el Comité de Frontera e Integración, la creación de la Mesa de Recursos Hídricos Transfronterizos, y la Comixta de Drogas y Delitos Conexos.

