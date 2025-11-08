Estudio de la U. de Chile muestra que las ciclovías reducen conflictos entre peatones y ciclistas en Santiago

En el Día Mundial de las Ciudades, urbanistas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron un estudio que registró en video el comportamiento de 9.747 ciclistas en Providencia y Santiago Centro. La investigación demuestra que la infraestructura segura es determinante para la convivencia vial y el fomento del transporte activo.

La investigación Fondecyt “Los ciclos y sus conflictos con otros modos de transporte: un análisis en calles de Santiago”, es autoría de los académicos Rodrigo Mora, Tomás Cox y Geraldine Herrmann.

“En un contexto de disputa del espacio vial… han aumentado los conflictos por el uso del espacio público. Este estudio busca entender los principales problemas y sus causas —en este caso entre peatones y ciclistas—, siendo el uso de la vereda una de las principales molestias para quienes caminan”, afirmó Rodrigo Mora.

Con este propósito, el estudio ubicó cámaras en 12 puntos estratégicos de alto tránsito en Providencia y Santiago Centro (Av. Los Leones, Av. Ricardo Lyon, entre otras), grabando a cerca de 9.747 ciclistas durante cuatro meses en horas punta.

La importancia vital de la ciclovía

Los resultados de esta investigación son reveladores sobre el comportamiento de los usuarios ante la infraestructura disponible:

Con ciclovía: el 93,5% de los ciclistas la usa .

el . Sin ciclovía: el 43,4% de los ciclistas usa la vereda, mientras el 56,6% usa la calle.

“Es decir, la ciclovía tiene una enorme repercusión en cómo se usa la calle”, concluyó Mora. El estudio también indica que quienes más usan la vereda son las mujeres y quienes se mueven en dirección opuesta al tráfico de los autos. La existencia de calles con adoquines también empuja al ciclista a usar la acera peatonal.

“El principal resultado de esta investigación es la enorme importancia de construir infraestructura segura para el ciclismo, tanto para los ciclistas como para los peatones, pues el uso de la vereda depende en gran medida de la existencia o ausencia de ciclovías”, subrayó el investigador Rodrigo Mora.

Propuestas para la convivencia vial

Los académicos plantean tres propuestas concretas que moderarían los conflictos en la vía pública:

Priorizar las ciclovías continuas y protegidas, evitando superficies que generan saltos como los adoquines. Estandarizar anchos y materialidad de las ciclovías, solucionando discontinuidades en ellas. Generar medidas de tráfico calmado en zonas residenciales y comerciales.

El uso de la bicicleta va al alza

La inversión en infraestructura ciclista puede ser parte de la solución ante problemas de contaminación, salud, ruido y tráfico. El uso de la bicicleta ha crecido notablemente: mientras en 2012 marcaba un 4% de los viajes (EOD), la medición más reciente de movilidad de 2024, realizada por el CEDEUS, muestra que la bicicleta representa el 7,8% del total de viajes.

El profesor Mora contextualizó la cifra: “Santiago de Chile se sitúa en uno de los primeros lugares a nivel latinoamericano… Londres, ciudad reconocida a nivel mundial por su transformación a favor de la bicicleta, tenía en 2022 un 4,5% de los viajes en bicicleta”.