Fernando Pairican: “La Fiscalía ha profundizado la desconfianza del mundo mapuche hacia la justicia”

A un año de la desaparición de la dirigenta mapuche Julia Chuñil, el académico Fernando Pairican criticó que la Fiscalía no haya entregado información clara sobre el caso y sostuvo que esa falta de transparencia “profundiza la desconfianza histórica del pueblo mapuche hacia la justicia chilena”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el historiador y académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), Fernando Pairican, analizó la gestión del Ministerio Público en torno a la desaparición de la dirigenta mapuche Julia Chuñil, ocurrida el 8 de noviembre de 2024. A un año del caso, el investigador advirtió que la forma en que la Fiscalía comunica y conduce los procesos ligados a comunidades indígenas “profundiza la desconfianza” entre el pueblo mapuche y las instituciones del Estado.

“La Fiscalía, en los casos indígenas en general, presenta una visión poco clara o una ayuda insuficiente para despejar dudas sobre los casos de alta connotación”, señaló Pairican. En su análisis, recordó que “la relación entre la Fiscalía y los mapuches siempre ha sido muy conflictiva desde el año 2003 en adelante”, lo que, a su juicio, ha derivado en una profunda desconfianza de las comunidades hacia el sistema judicial.

“En el caso Chuñil se profundiza, se deja espacio para la duda, y eso permite que distintas corrientes del movimiento indígena empiecen a plantear tesis políticas bajo esta incertidumbre”, sostuvo el académico.

Consultado por el carácter reservado de la investigación —que impide a las abogadas de la familia acceder a las carpetas— y por las filtraciones a la prensa, Pairican fue categórico en señalar que el tratamiento comunicacional también reproduce desigualdades.

“Independiente de si fue o no una dirigente ambiental, eso no debería ser relevante para alcanzar la objetividad”, afirmó.

Agregó que, en cambio, “si personas cercanas a ella y al movimiento plantean que es una dirigente medioambiental, entonces se les tiene que reconocer, porque ese punto de vista es válido”. Para Pairican, la actitud institucional frente a estos casos refleja una práctica estructural de “vulneración del mundo indígena” y de “bloqueo de los elementos políticos que expresa el pueblo mapuche”.

“Eso deja una incertidumbre y abre la posibilidad de que las personas piensen —como lo hemos visto en las manifestaciones en Santiago o Temuco— que cada vez es más fuerte la idea de una justicia que no los considera imparcialmente”, advirtió.

Respecto al rol histórico del Ministerio Público, Pairican sostuvo que la desconfianza no es nueva. “No creo que este sea el primer caso en que la Fiscalía actúa así con el mundo mapuche. Hay una historia de larga data que parte al menos desde 2003”, indicó.

El académico profundizó en esa relación asimétrica: “Cuando los indígenas son acusados, ya son culpables antes del juicio; y cuando el mundo indígena es víctima, los procesos tienden a demorarse o a dificultarse”.

Por ello, enfatizó que el desafío institucional pasa por garantizar procesos más imparciales, rápidos y transparentes, ya que “la falta de objetividad genera incertidumbre y conflictos políticos”.

Finalmente, Pairican sostuvo que el caso de Julia Chuñil vuelve a poner en tensión los límites del sistema judicial chileno frente a la diversidad cultural: “El caso Chuñil abre una vez más esa fuerza de la incertidumbre, donde comienzan a tomar cuerpo tesis políticas y sociales que ponen en crisis también los elementos democráticos de la sociedad”.

“Tengo una visión muy crítica de la Fiscalía respecto al mundo indígena y mapuche en particular”, concluyó.