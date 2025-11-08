Gajardo defiende fin de Punta Peuco: "Se terminan los recintos especiales"

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó las manifestaciones ocurridas este sábado en Tiltil tras el anuncio del Gobierno de convertir el penal de Punta Peuco en una cárcel común.
En conversación con T13, el secretario de Estado llamó a la calma de los vecinos, asegurando que “el recinto va a seguir con las medidas de seguridad que tiene, va a seguir con la seguridad perimetral, va a seguir siendo un recinto bastante pequeño”.
Gajardo destacó que la medida responde a una decisión del Presidente Gabriel Boric “que es terminar con los recintos especiales para los criminales de lesa humanidad y los criminales que violaron gravemente los derechos humanos en nuestro país”. A su juicio, “lo más relevante es que se terminan los recintos especiales. Eso era una anomalía absoluta en nuestro sistema penitenciario”.
Debate por el Plan Nacional de Búsqueda
Durante la misma entrevista, el titular de Justicia también respondió a las críticas que ha hecho la candidata presidencial Evelyn Matthei al Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos.
La exministra UDI había manifestado que “el trabajo que han hecho es pésimo” y que “el Plan es como el forro, lo han hecho pésimo”, aunque sostuvo que en caso de llegar a La Moneda “yo voy a seguir con el Plan, pero bien hecho”.
Ante esos comentarios, Gajardo respondió que “uno puede tener crítica a cómo se está desarrollando esta política, eso me parece legítimo, pero otra cosa es poner en duda una política que es fundamental para nuestro país”. Subrayó además que “es un imperativo ético, es una obligación del Estado”.
El ministro también apuntó directamente a quienes, según él, poseen información clave sobre los detenidos desaparecidos:
“Las personas que tienen la información de los DD.DD son las personas que están actualmente en el centro penitenciario de Til Til, ex Punta Peuco. Ellos saben, Miguel Krassnoff, entre otros, saben, ellos tienen que entregar esa información por el bien de nuestro país”, sostuvo.