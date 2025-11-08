Hacienda ingresará el miércoles 12 las primeras indicaciones al Presupuesto 2026

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, informó que las primeras modificaciones del Gobierno al proyecto de Ley de Presupuesto 2026 serán ingresadas el próximo miércoles 12 de noviembre, para que puedan ser incorporadas en la discusión en la Cámara de Diputados, la que comenzará el lunes 17 de noviembre, un día después de las elecciones.

Según consigna La Tercera, Grau señaló que entre las indicaciones que se ingresarán “están los recursos para partidas sociales como el programa de adulto mayor autovalente, el programa de habilidades para la vida. También de cuidados médicos de la Junaeb, glosas del Ministerio de Vivienda que son relevantes para la compra de terrenos de la política habitacional”.

Esta es la primera ronda de indicaciones, en un proceso que tiene un acotado margen de tiempo de solo dos semanas para ser despachado antes del 30 de noviembre.

Tensión en la mesa por los ingresos proyectados

El foco de los encuentros entre los parlamentarios y Hacienda ha sido precisamente la diferencia de criterios en las proyecciones de ingresos. Aunque la oposición mantiene dudas sobre las estimaciones, el Gobierno confía en la “solidez técnica de las proyecciones”.

Así lo analiza el ministro Grau, quien señaló que confían en su estimación y que están abiertos a sentarse a explicar el sustento macro y fiscal de sus números.

Una de las principales dudas de la oposición es la proyección de los ingresos esperados por la Ley de Cumplimiento Tributario, que según prevé Hacienda es del 0,5% del PIB.

“Es uno de los planteamientos que nos ha realizado la oposición. Lo que nosotros hemos hecho ahí no es ninguna innovación, sino que simplemente poner en la Ley de Presupuestos lo que está en el informe financiero de la Ley de Cumplimiento Tributario”, indicó Grau.

Hacienda no cambiará esa proyección, sino que se compromete a explicar cómo se llega a esa cifra, abriendo los datos por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). Se espera que esa reunión técnica se concrete el lunes.

Grau comentó que se han ido acotando las diferencias entre la oposición y el gobierno, por lo que espera que “los equipos técnicos logren acotar las diferencias en el corto plazo” para luego resolver políticamente lo que quede pendiente.

Sobre los recursos para el reajuste del sector público, el ministro aseguró que están provisionados en la ley, pero que no puede adelantar la discusión ni el costo total. Respecto a la glosa republicana suprimida por el Gobierno, Grau dijo que se mantiene la postura de conversar si la oposición presenta una propuesta.