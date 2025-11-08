Diario y Radio Universidad Chile

Johannes Kaiser reitera críticas al SML: "El sistema no está funcionando como corresponde"

Johannes Kaiser se refirió a la tardanza del SML en el caso del estudiante de sociología UChile desaparecido, reiterando que el sistema "no está funcionando". El candidato mencionó un caso anterior de indemnización por falta de identificación.

El candidato presidencial, Johannes Kaiser (PNL), se refirió a la tardanza del Servicio Médico Legal (SML) en el reconocimiento del estudiante de sociología de la Universidad de Chile, quien se encontraba desaparecido desde el 21 de agosto de este año.

En conversación con Emol, Kaiser señaló que este “no es el primer caso, ni mucho menos”, y que el proyecto de ley presentado por él tiene por objeto “acelerar los trámites de identificación por parte del Servicio Médico Legal”.

Críticas a la falta de profesionalismo

El abanderado libertario afirmó que “el sistema no está funcionando como corresponde, eso lo sabemos” y recordó un caso anterior donde el SML mantuvo a una persona en su poder sin identificar por tres años, obligando al fisco a pagar indemnización a la familia.

Kaiser recordó además que, tras participar del foro Clapes UIC, conversó con la doctora Carmen Cerda, profesora de la Universidad de Chile, quien hizo “declaraciones muy, muy serias respecto del profesionalismo con que está trabajando el Servicio Médico Legal o la falta de profesionalismo” del organismo.

Estas declaraciones surgen luego de que el SML desmintiera categóricamente las afirmaciones previas de Kaiser, quien había asegurado que existían “miles de osamentas sin periciar” en la entidad en el marco del Plan Nacional de Búsqueda.

