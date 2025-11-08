Diario y Radio Universidad Chile

Jueza falla a favor de Trump y suspende a última hora el pago de ayuda alimentaria SNAP

Internacional

La jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ketanji Brown Jackson, ha fallado a favor del Gobierno y ha suspendido temporalmente la orden judicial que obligaba a la Administración Trump a cubrir los gastos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) antes de este viernes.

El cierre de gobierno —que se alarga desde el 1 de octubre por la incapacidad de acuerdo entre republicanos y demócratas— ha provocado que las ayudas alimentarias comiencen a quedarse sin financiación, afectando a millones de personas.

Suspensión administrativa

La magistrada Jackson ha suspendido administrativamente la orden del Tribunal de Distrito, requiriendo al tribunal de apelaciones que emita una orden definitiva sobre la suspensión. Hasta entonces, queda anulada la obligación del Ejecutivo liderado por Donald Trump de asignar todos los fondos necesarios para financiar el programa de ayudas.

La Justicia había sentenciado que el Gobierno debía sufragar completamente el programa SNAP antes de este viernes, lo que suponía transferir en un día unos 4.000 millones de dólares. Ante esta situación, la Casa Blanca recurrió primero al tribunal de apelaciones y posteriormente a la Corte Suprema para solicitar su suspensión.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, había argumentado que “un solo tribunal de distrito en Rhode Island no debería poder acaparar el protagonismo en el cierre del gobierno, intentar desbaratar las negociaciones políticas”.

La medida emitida por la jueza Jackson finalizará 48 horas después del veredicto del tribunal de apelaciones, el cual “se espera” que “emita con prontitud”.

Por su parte, el mandatario norteamericano expresó su intención de mantener el programa de ayudas, incluso con fondos no gubernamentales. “Será un honor para mi proporcionar los fondos, tal como lo hice con el pago de los militares y las fuerzas del orden”, indicó Trump.

