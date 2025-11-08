Karin Heerwagen, primera presidenta del básquetbol chileno: "Queremos continuar el trabajo bien hecho"

En conversación con la segunda edición de Radioanálisis, la nueva presidenta de la Federación Chilena de Básquetbol, Karin Heerwagen, abordó los principales ejes de su gestión y los desafíos que asumirá la disciplina en un momento de consolidación. Exjugadora de la selección chilena y exgerenta de la federación, Heerwagen se convierte en la primera mujer en liderar la federación unificada en sus más de cien años de historia.

“En los inicios existía una federación masculina y otra femenina, pero desde que se unificó soy la primera mujer presidenta. Además, hoy en el directorio somos cuatro mujeres, lo que es inédito y habla de que estamos haciendo integración, no solo declarándola”, señaló. La dirigenta valoró que las elecciones reflejaran un cambio cultural en el deporte: “Creyeron que cuatro mujeres podían hacer la misma pega que hacían siete hombres antes, y eso nos tiene muy contentas”.

Con larga experiencia en la gestión deportiva, Heerwagen explicó que asume el cargo como una continuidad del trabajo impulsado por Irán Arcos, expresidente con quien trabajó por más de siete años. “Es un desafío por ser mujer, pero también por mantener el buen trabajo que se ha hecho en estos ocho años. No llego a aprender, llego a aportar, porque conozco la federación desde dentro y sé cómo se ha construido este buen momento del básquetbol chileno”, afirmó.

En ese contexto, expresó la motivación personal que la llevó a asumir la presidencia: “Le estoy devolviendo la mano al básquetbol desde este nuevo rol. Es el deporte que amo, el que practican mis hijos, y hoy puedo contribuir desde otro lugar. Este es un grupo diverso, con representantes desde Antofagasta hasta Chiloé, y eso fortalece nuestro proyecto”.

Respecto a los lineamientos de su gestión, Heerwagen destacó que el objetivo será dar continuidad a los avances en el básquetbol 5×5 y 3×3, potenciando además las divisiones formativas. “Se va a continuar lo que se ha hecho bien, pero siempre se puede mejorar. El 3×3 es una disciplina que debemos seguir impulsando. Fui parte del primer Tour de Verano que hicimos en 2019, y desde ahí me enamoré del formato: es un espectáculo muy entretenido y con mucho potencial. Queremos apoyar el proyecto que busca llevar al 3×3 femenino a un Juegos Olímpicos”, indicó.

La nueva presidenta adelantó que el principal eje del actual directorio será el mini básquetbol, al que considera el cimiento del desarrollo futuro de la disciplina. “Nuestro caballito de batalla es el mini básquetbol. Esperamos que en cuatro años se masifique, con actividades en colegios y asociaciones. Queremos que los niños y niñas se enamoren del deporte desde los siete años, y que el básquetbol vuelva a estar presente en las escuelas”, señaló.

En esa línea, valoró la reciente ley que establece la obligatoriedad de una hora de actividad física en los colegios, considerándola una oportunidad para fortalecer el vínculo entre educación y deporte. “El mini básquetbol parte en los colegios. Tenemos que aportar con capacitación a profesores y con apoyo técnico, para que dentro de esa hora se incluya el básquetbol. Esa alianza con el Ministerio de Educación es clave y la queremos concretar”, afirmó.

Consultada por las complejidades de administrar una federación extensa en número y territorio, Heerwagen apuntó a la geografía del país como uno de los mayores desafíos. “Potenciar el norte y las zonas extremas es difícil por razones logísticas. Cuando hacemos campeonatos nacionales, para los equipos del norte o del extremo sur siempre es un desafío llegar. Por eso quiero dedicarme a fortalecer la casa, estar cerca de las asociaciones y ayudarlas a crecer”, explicó.

Entre las metas inmediatas, la dirigenta detalló que el cierre de este año estará centrado en la transición administrativa, mientras que 2026 comenzará con una nutrida agenda internacional. “En noviembre tenemos la primera ventana clasificatoria al Mundial 2027 ante Brasil, y en febrero jugaremos ante Colombia y Venezuela. Además, queremos traer a Chile un Sudamericano U15 y mantener el prestigio que hemos ganado como organizadores de eventos ante FIBA”, adelantó.

Finalmente, Heerwagen subrayó que su gestión buscará consolidar el crecimiento institucional de la federación con una mirada inclusiva y federal. “Queremos continuar el trabajo bien hecho, pero sumando nuevas miradas y más participación. Lo importante es que el básquetbol siga creciendo, con más niñas, niños y jóvenes en las canchas, y con una federación que represente de verdad a todo Chile”, concluyó.