Mineduc reitera medidas electorales: clases se suspenderán el viernes 14 a las 17:00 horas

El Mineduc ratificó que los locales de votación se entregarán a las FFAA el viernes 14, para evitar pérdida de clases y de alimentación. La subsecretaria Alejandra Arratia Martínez autorizará suspensión recuperable el lunes 17.