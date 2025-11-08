Mineduc reitera medidas electorales: clases se suspenderán el viernes 14 a las 17:00 horas

E
El Ministerio de Educación (Mineduc) comunicó las directrices para garantizar la continuidad del proceso educativo en los establecimientos que funcionarán como locales de votación durante las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del próximo domingo 16 de noviembre.
Las medidas, coordinadas con el Servicio Electoral (SERVEL) y el Ministerio del Interior, buscan evitar la suspensión de clases, permitiendo el desarrollo normal de la jornada escolar hasta el viernes por la tarde.
Entrega y Retorno de Establecimientos
Los establecimientos educacionales designados como locales de votación serán entregados a las fuerzas de orden público el viernes 14 de noviembre a partir de las 17:00 horas. Las Fuerzas Armadas y Carabineros permanecerán en los recintos hasta el término de las funciones electorales o de los Colegios Escrutadores.
La decisión de entregar los locales en la tarde del viernes se sustenta en tres puntos clave:
- Evitar la pérdida de clases: Asegurar procesos de enseñanza lo más regulares y sistemáticos posible para la recuperación del ritmo escolar.
- Reactivación de la asistencia: Reforzar las iniciativas del Mineduc para recuperar los porcentajes de asistencia tras la pandemia.
- Alimentación escolar: Se reparten alrededor de 3.100.000 raciones alimenticias por día de clases, siendo un factor de apoyo presupuestario crucial para muchas familias.
El material electoral ingresará el mismo viernes 14, pero a las 09:00 horas. Para ello, los recintos deberán habilitar una o dos salas para el acopio del material, cuya custodia estará a cargo de custodios militares designados.
Suspensión de Clases para el Lunes 17
Los establecimientos serán devueltos por las fuerzas de orden el domingo 16 de noviembre en la noche, con las medidas de higiene y orden necesarias para asegurar el retorno normal a clases el lunes 17.
No obstante, los sostenedores que lo estimen necesario podrán solicitar la suspensión de clases —con su debida recuperación— para el lunes 17 de noviembre. Estas solicitudes serán aprobadas por su respectiva Secretaría Regional Ministerial de Educación (Secreduc).
La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia Martínez, reforzó esta facilidad: “Atendiendo las inquietudes de algunos sostenedores, especialmente de recintos que funcionarán como colegios escrutadores y que podrían finalizar la sanitización más tarde, reforzamos que las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación autorizarán estas solicitudes para facilitar el proceso”.