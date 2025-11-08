Municipio de Talca despide a 400 profesores: Colegio de Profesores lo califica de "aberrante"

La municipalidad de Talca anunció el despido de 400 docentes y la reducción de horas de otros 200, medidas que el Colegio de Profesores de Chile calificó como una grave amenaza a la educación pública.

Para el presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, la decisión “afectará directamente la calidad educativa, ya que implica fusión de cursos lo que lleva al aumento de estudiantes, 45 por sala; eliminación de talleres y de actividades extra programáticas. En Talca como en el resto de Chile, no sobran profesores. Lo que está anunciando el municipio de Talca es aberrante”.

Una “bomba atómica” contra la educación pública

Aguilar llamó a la comunidad talquina a tomar conciencia de lo que se está haciendo, calificándolo como un golpe terrible:

“Esto es un terrible golpe, una bomba atómica contra la calidad de la educación de la comuna. No hay que disminuir costos en los colegios, ahorren en los operadores políticos, en las contrataciones fantasmas, en los amigos de las autoridades, de los alcaldes y de las jefaturas… pero no en las escuelas y sus dotaciones”, afirmó el líder docente.

El dirigente gremial agregó que “cada profesor se necesita porque está atendiendo un curso, los talleres o realiza funciones docentes necesarias en las escuelas. Esto es aberrante y no se puede permitir”.

Finalmente, el Colegio de Profesores anunció que hará “todo lo posible en las instancias legales, gremiales y de todo tipo en apoyo” a sus colegas, reiterando el llamado a la comunidad, vecinos y apoderados de la escuela pública, a levantar la voz y “dar la lucha”.