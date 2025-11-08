Presidente Boric participa en investidura de Rodrigo Paz en Bolivia tras 19 años sin presencia chilena

El Presidente Gabriel Boric participó este sábado en la ceremonia de investidura de Rodrigo Paz Pereira, nuevo mandatario de Bolivia, marcando un hecho histórico en las relaciones bilaterales. Es la primera vez en 19 años que un jefe de Estado chileno asiste a un cambio de mando en el país altiplánico, desde que Ricardo Lagos acudió en 2006 a la primera toma de posesión de Evo Morales.

La presencia del mandatario chileno fue interpretada como un gesto político de acercamiento entre ambos países, en un contexto de fortalecimiento diplomático que se ha materializado en iniciativas recientes como la Hoja de Ruta Consular de 2022 y la firma de acuerdos en materia de seguridad fronteriza entre 2023 y 2024. Desde la oficina presidencial destacaron que estos avances reflejan “una cooperación sostenida basada en el respeto y la integración regional”.

Paz asume con duras críticas a Arce: “Una economía quebrada”

En el acto, realizado en la plaza Murillo de La Paz, Rodrigo Paz, quien obtuvo el 54,96% de los votos en la inédita segunda vuelta, asumió junto a su vicepresidente Edman Lara. El nuevo presidente ofreció un discurso enérgico donde prometió sacar adelante un país que describió como “devastado” y con una “economía en quiebra”.

Paz responsabilizó directamente al expresidente Luis Arce y a las divisiones internas del Movimiento al Socialismo (MAS) por la crisis.

“Devastado, con una economía quebrada, con las reservas internacionales más bajas en 30 años, nos dejan la inflación, escasez, deuda, desconfianza”, señaló Paz.

El mandatario aseguró que recibe el país en “la peor crisis de las últimas cuatro décadas” y acusó a las autoridades salientes de haber traicionado al pueblo. “Nos dejan con una deuda de $40.000 millones… vamos a defender a los más humildes”, dijo.

Paz se comprometió a impulsar un nuevo ciclo político con lo que definió como un “capitalismo para todos”.

El acto de investidura contó además con la asistencia de los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), junto al vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin. La jornada marcó el inicio del mandato de Paz y el reencuentro político entre Chile y Bolivia tras casi dos décadas de distancia.