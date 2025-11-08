Retrato de una Ausencia: Tania Tamayo Aborda la Memoria Fragmentada de la Desaparición Forzada en su Libro Más Personal

La periodista y académica de la Universidad de Chile, Tania Tamayo Grez, ha publicado su obra más íntima: la novela de no ficción “Retrato de una ausencia en busca de mi tío desaparecido”. El libro aborda la historia de su tío, Manuel Jesús Tamayo Martínez, un detenido desaparecido, y las profundas secuelas que este crimen político ha dejado en su familia a lo largo de las décadas.

En conversación con Radio Universidad de Chile en el programa Radioanálisis, Tamayo discutió el desafío de abordar un caso tan cercano desde el rigor periodístico, al mismo tiempo que critica la fragilidad con la que el país aborda el pasado y las narrativas negacionistas.

El desafío de la distancia imposible

Tamayo, reconocida por su trabajo como periodista de investigación, admitió que el libro representó un quiebre en su metodología, pues le fue imposible establecer distancia con el tema. Su motivación final fue ir más allá de la búsqueda de restos o pistas.

“Necesitaba poder mostrar no solo el dolor, sino las consecuencias que tiene en una familia este relato fragmentado, relato de una identidad que queda de alguna manera dispersa, una memoria un tanto confusa que genera la desaparición forzada”, explicó la autora.

La obra se convierte así en un registro de la valentía familiar, destacando la figura de su abuela, Juanita Martínez, quien fue parte activa de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos e incluso del conjunto folclórico de la agrupación. Tamayo subraya que la narración fue hecha “desde la valentía” de sus familiares, más que desde la frialdad de la investigación.

La memoria como poder y la herencia del dolor

El libro aborda una reflexión central sobre cómo la ausencia de un ser querido continúa marcando la vida de las generaciones que nacieron después de los hechos. La autora citó a Hannah Arendt, señalando que, si bien el Estado intentó sistematizar el crimen de la desaparición para “ocultar el crimen” y “hacer desaparecer toda existencia”, “no se contó con el poder de la memoria”.

“Esa no existencia dice más relación con la vida que con la muerte,” comentó Tamayo, afirmando que las segundas generaciones “heredamos dolores de los que no hay que sentir vergüenza,” así como también la necesidad de conocimiento y libertad.

El sociólogo y académico Manuel Canales, quien también participó en el diálogo, reforzó esta idea, comparando la experiencia con el cine de Carlos Saura, donde la sombra de la ausencia es más grande que las presencias de carne y hueso.

La crítica al negacionismo y la barbarie política

Tamayo abordó los recientes dichos de figuras políticas que han cuestionado el Plan Nacional de Búsqueda y la versión histórica sobre los detenidos desaparecidos. La periodista reiteró que, aunque prefiere pensar que estas declaraciones son producto de la “ignorancia más que desde la barbarie”, la gravedad del asunto no disminuye.

Recordó que la desaparición forzada fue un crimen sistematizado, financiado y estructurado por el Estado (incluyendo la Operación Cóndor), cuyo objetivo era precisamente ocultar el crimen y la figura del perpetrador.

“Por mucho que las autoridades… Por mucho que se haya sistematizado ese crimen con el objetivo de desaparecer… no se contó con el poder de la memoria,” enfatizó.

En ese contexto, la autora fue clara al señalar que la verdad histórica requiere “reparación, no repetición, preservar la memoria histórica”, y que esta exigencia “no tiene que ver con partidos políticos, más bien tiene que ver con una mirada muy clara y con ética respecto a los derechos humanos.”

El libro, finalmente, es una muestra de cómo las dinámicas sociales, familiares y afectivas de la desaparición “no pueden ser encausadas por una coerción del Estado,” sino que fluyen en el tejido social, manteniendo la memoria viva más allá de cualquier decreto.