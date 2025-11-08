Secretario general de Naciones Unidas en la COP30: "La era de los combustibles fósiles llega a su fin"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, llamó desde la cumbre COP30 en Belém (Brasil) a acelerar una transición justa, rápida y definitiva hacia la energía limpia, y advirtió que el mundo vive una “revolución energética” que está acelerando el “inevitable” fin de los combustibles fósiles.

Durante su intervención en la Mesa Redonda sobre la Transición Energética, Guterres insistió en que la humanidad se enfrenta a una “peligrosa brecha de cumplimiento” en sus compromisos climáticos.

El impulso de las energías limpias

El representante de la ONU señaló que el progreso, aunque insuficiente, es notorio: el 90 por ciento de la nueva capacidad eléctrica instalada el último año procede de fuentes renovables, y la inversión en energía limpia alcanzó los dos billones de dólares, superando a la inversión en combustibles fósiles en $800.000 millones.

Guterres destacó que la energía solar y eólica están creciendo a un ritmo sin precedentes, impulsadas sobre todo por China, y afirmó:

“Las renovables son ya la fuente más barata de nueva electricidad en casi todos los países”, subrayando que cada dólar invertido en energía limpia genera tres veces más empleo que en los combustibles fósiles.

La advertencia climática

Sin embargo, el secretario general advirtió que el mundo sigue encaminado hacia un aumento de temperatura superior a los 2∘C incluso si se cumplen los compromisos actuales. Para mantener el calentamiento por debajo de 1,5∘C, las emisiones globales deben reducirse casi a la mitad para 2030. De lo contrario, no habrá sino “más calor, más inundaciones y más sufrimiento en todas partes”.

Guterres insistió en que la comunidad internacional debe garantizar una transición “justa, ordenada y equitativa”, que triplique la capacidad renovable y duplique la eficiencia energética antes de 2030.

A este fin, identificó cinco prioridades, incluyendo eliminar subsidios a los combustibles fósiles, y desbloquear financiamiento a gran escala para los países en desarrollo, en especial en África, que recibe apenas el 2% de la inversión mundial en energía limpia.

El secretario sentenció que, si bien las trayectorias pueden ser distintas, “el destino debe ser el mismo: un mundo con cero emisiones netas, seguido de otro con emisiones negativas, impulsado por energías renovables”.