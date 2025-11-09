Acusación Constitucional contra ministro Ulloa: diputado Aedo pide al Senado que no esté "al servicio de los corruptos"

La acusación constitucional (AC) contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, vivirá sus horas decisivas este lunes, cuando el Senado deba sesionar y votar en calidad de jurado para zanjar el libelo.

La jornada estará marcada por la presión de los diputados acusadores para lograr la destitución del magistrado, en lo que califican como una instancia clave para la transparencia del Poder Judicial.

Aedo presiona por una “lucha contra la corrupción”

El diputado Mauricio Aedo, quien será el encargado de exponer la acusación ante la Cámara Alta, hizo un enérgico llamado a los senadores a votar a favor de la destitución para enviar un mensaje contundente contra la impunidad.

“Espero que asista la totalidad de senadores y senadoras (…) y que demos una señal clara de lucha en contra de la corrupción“, afirmó Aedo.

El parlamentario enfatizó la necesidad de un sistema de justicia transparente. “Necesitamos un poder judicial que le dé garantía a los chilenos y chilenas de que es un poder judicial transparente que está al servicio de la justicia (…) y no al servicio de los corruptos“, señaló.

Aedo concluyó reiterando su compromiso “caiga quien caiga” y advirtiendo sobre la responsabilidad de la Cámara Alta: “Ellos son hoy día el jurado y tienen la responsabilidad de entregarle la garantía a los chilenos y chilenas que tenemos un poder judicial limpio (…) Espero que el Senado esté a la altura de las circunstancias”.

Lagos Weber y el “riguroso silencio” del jurado

Desde la vereda del Senado, la postura es de total hermetismo. Consultado por la votación de este lunes, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) fue enfático en que su rol de jurado le impide legalmente emitir cualquier opinión sobre el fondo del asunto.

“Yo ni voy a hablar una palabra de eso porque soy jurado y no quiero que me vean que me inhabilite. Así que voy a guardar riguroso silencio en esa materia”, explicó el parlamentario.

Sin embargo, Lagos Weber sí confirmó la relevancia de la sesión y su asistencia. “Yo voy a estar mañana allá (…) una cuestión constitucional es un tema bien serio. No es un trámite, no es un proyecto de ley común y corriente, entonces hay que tomárselo en serio”, aseguró, indicando que espera que “cada uno vote en conciencia”.