"Basta de ataques": oposición carga contra el gobierno tras atentado incendiario en La Araucanía

Durante la tarde de este sábado, distintos actores de oposición han reaccionado al reciente ataque incendiario en La Araucanía, específicamente, a la quema de maquinaria en el sector de Cullinco Bajo, en la comuna de Carahue.

El siniestro, que afectó a maquinaria pesada ubicada en las orillas de la ruta que conecta Carahue con Nehuentúe, fue reivindicado mediante un lienzo por la organización radical Weichan Auka Mapu (WAM).

Críticas por “incompetencia” y “pasividad”

El parlamentario Henry Leal (UDI) hizo un llamado público al ministro Luis Cordero, encargado de la seguridad, a constituirse en La Araucanía.

“Ha habido tres atentados en los últimos días… Ministro, ¿hasta cuándo tenemos que tolerar su incompetencia? ¿Hasta cuándo su indolencia? Usted no viene, no se reúne con las víctimas, no hace absolutamente nada”, sostuvo Leal.

Por su parte, el diputado republicano Stephan Schubert expresó: “Esta situación sigue siendo preocupante y vemos una pasividad por parte de la autoridad, un gobierno que va de salida, que aparentemente está haciendo las maletas y no está ocupado de gobernar, como dijo hasta el último día”. Schubert exigió una respuesta contundente del Estado para desbaratar al terrorismo.

El parlamentario Jorge Rathgeb (RN) lamentó el nuevo hecho de violencia y que las autoridades no se hayan preocupado de hacer una declaración pública. Rathgeb indicó que se está extrañando un plan concreto y que es necesaria la presencia de la ministra de Defensa en la región para evaluar nuevas estrategias bajo el Estado de Emergencia.

Exigen Ley Antiterrorista e Inteligencia Extranjera

El diputado Miguel Becker (RN) se sumó a las críticas y anunció gestiones con el gobierno:

“Basta de ataques en nuestra región… Hablé con el señor ministro de Seguridad. Le pedí que venga a la región y que active los sistemas para poder presentar una querella por la ley antiterrorista”, sumó.

Finalmente, la diputada independiente Karen Medina señaló que el Estado de excepción sigue siendo insuficiente para erradicar los actos terroristas.

“Aquí hay que reforzar con inteligencia. Si es necesario, hay que traer apoyo de otros países que a lo mejor tengan las policías más preparadas para poder investigar y para poder hacer seguimiento a estos delincuentes y tenerlos donde deben estar, tras las rejas”, concluyó Medina.