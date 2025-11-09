Bellolio se distancia de Kaiser: vocero de Matthei rechaza indulto a Krassnoff y lo califica de "criminal"

El vocero del comando de la candidata presidencial Evelyn Matthei y alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), rechazó un eventual indulto propuesto por Johannes Kaiser a los presos de Punta Peuco, entre ellos, Miguel Krassnoff.

Bellolio respondió de esta manera a Kaiser, quien en el debate radial de Archi había manifestado su intención de “cerrar el capítulo 73-90 definitivamente”, incluyendo poner fin a los pagos a exonerados políticos y la política de reparación, a la que calificó como “pura venganza” y “abuso”.

Krassnoff es un “criminal”

En el programa Estado Nacional de TVN, Bellolio fue enfático al diferenciar su postura de la del candidato libertario.

“Yo estoy en contra de todas las dictaduras, las de izquierda, que hoy están presentes, y las de derecha, entre comillas, del pasado, la forma de resolver nuestros problemas es a través de la razón y no de la violencia”, dijo Bellolio.

El vocero de la candidata Matthei se refirió directamente a la situación del exmilitar:

“Una persona que cometió esos vejámenes en nuestro país y tiene más de 700 años acumulados es un criminal, y por tanto, tiene que estar en la cárcel”, añadió.

Bellolio también enfatizó que “en cualquier caso aquí tiene que haber un respeto irrestricto a los derechos de las personas, siempre“, marcando una distancia clara con la propuesta de Kaiser sobre un posible indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad.