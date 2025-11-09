Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

La Cordillera de los Andes se convirtió en el escenario de la primera edición del The North Face Endurance Trail en la Región Metropolitana, atrayendo a más de mil corredores en una ruta que desafió a los atletas por los Saltos de Apoquindo, Cumbre Provincia y Morro las Papas. La competencia, celebrada este sábado, demostró el creciente protagonismo y apoyo que tiene el trail running en la comunidad.

Los atletas madrugaron para iniciar la carrera, con las categorías ultra de 80K y 50K largando entre las 4:00 y 6:00 horas, mientras que los 25K y 10K lo hicieron entre las 8:00 y 9:00 horas. La jornada se teñiría de triunfo para los deportistas chilenos, quienes dominaron las principales distancias.

Triunfos en las categorías Ultra

En la demandante categoría de 80K femenina, Carla Fuenzalida se coronó campeona tras una actuación impecable, registrando un tiempo de 11 horas, 58 minutos y 44 segundos. Por el lado masculino, el chileno Adriano Córdova se llevó el primer lugar de la ultra, con una marca de 9 horas, 14 minutos y 58 segundos.

En los 50K, los protagonistas fueron Dominga Villarino y Fernando Rojas, en la categoría femenina y masculina respectivamente. Villarino se hizo con la victoria en 7 horas, 37 minutos y 24 segundos. La deportista destacó la calidad del circuito nacional, señalando: “Siempre alegan que faltan carreras de nivel, que en Europa hay carreras top, y la verdad que esta sí lo es. Yo vengo llegando del mundial y es exactamente lo mismo, incluso es más difícil porque es más rápida”. Rojas, por su parte, se coronó ganador en 5 horas, 35 minutos y 57 segundos.

Destacados en 25K

Siguiendo con la tercera competencia, la ganadora de la categoría femenina en los 25K fue la chilena Constanza Leal, quien cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 22 minutos y 31 segundos. En la categoría masculina, Sebastián Roble se consagró como el más rápido, registrando una marca de 2 horas, 40 minutos y 35 segundos.

Patricio Jarpa, Marketing Manager de The North Face Chile, celebró el éxito del evento: “Esta nueva versión del Endurance Trail en nuestro país demostró que este deporte sigue tomando protagonismo en los trail runners. Sin duda uno de los eventos más esperados por la comunidad, atrayendo a atletas de distintos lugares del mundo y elevando el nivel de la disciplina en Chile”.

El evento no solo premió a los mejores corredores, sino que ofreció una gran experiencia para los asistentes, con la presencia de marcas y emprendimientos que convirtieron la carrera en una verdadera fiesta del trail running andino.