Comando de Kast evita abordar temas de DDHH, sólo se enfocarán en las "urgencias de los chilenos"

El abogado Cristián Valenzuela, vocero del comando de José Antonio Kast, afirmó que la campaña presidencial decidió no entrar en discusiones relativas a los derechos humanos (DDHH) con los otros candidatos.

En el programa Estado Nacional de TVN, Valenzuela señaló que el foco de la candidatura de Kast está puesto en los problemas actuales que afectan a la ciudadanía.

“En esta campaña nosotros nos íbamos a enfocar en los dolores, en las urgencias, en las vivencias que los chilenos tienen hoy día. Y hoy día, los chilenos están enfrentando una crisis de seguridad como no habían visto antes”, señaló.

El vocero fue enfático en la decisión estratégica de su comando: “Yo no voy a entrar en ese debate (de DDHH), y nosotros no vamos a entrar, nos pregunten 15 veces sobre esto, porque tomamos la decisión de preocuparnos de las urgencias de los chilenos”, reiteró.

Acusaciones sobre Pinochet

Ante las acusaciones del senador Ricardo Lagos Weber de que el sector de derecha mantiene la figura de Pinochet en la discusión, Valenzuela respondió trasladando la responsabilidad al oficialismo.

“En diciembre de este año se cumplen 19 años de la muerte de Pinochet. Y los únicos que lo traen a colación son los los candidatos de la izquierda, las personas de la izquierda”, afirmó.

El vocero concluyó contrastando las prioridades de Kast con las del actual gobierno. “El que gobierna hoy es Gabriel Boric, quien ganó legítimamente. Si él cree que la urgencia esta semana era hablar sobre Punta Peuco, es su decisión. Nosotros ofrecemos otro tipo de gobierno”,