Histórica extensión del sistema Red a Pirque: se unirá al tren y Metro

Tras varios años de espera, los vecinos y vecinas de Pirque lograron que el sistema de transporte público metropolitano ampliara su cobertura hacia la comuna con el servicio 282, que va a conectarlos con San Bernardo y Puente Alto, pagando una sola tarifa y reduciendo el gasto en movilización.

Se trata de una nueva histórica extensión de Red Movilidad, en la que se consigue dar cobertura a la comuna número 37 del sistema, cruzando por primera vez la barrera geográfica del río Maipo.

Integración que mejora la calidad de vida

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, dijo que este tipo de acciones son medidas concretas con las que se mejora la calidad de vida de las personas: “El servicio 282 cruza por primera vez la barrera geográfica del río Maipo y facilita la conectividad de la comuna de Pirque con el tren, con el Metro y con toda la red“.

Muñoz destacó que la integración permitirá un ahorro sustancial de recursos y que los habitantes puedan llegar a cualquier rincón de la provincia de Santiago con un solo pasaje. El nuevo recorrido de 45 kilómetros, operado por la empresa Subus, beneficiará a más de dos mil personas que en el pasado tenían que pagar cerca de $4.000 para ir y regresar a Santiago.

Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, sostuvo que “como gobierno estamos saldando una deuda histórica con la comuna de Pirque, con sus vecinas y vecinos”.

Conexión a EFE y nuevos beneficios

Tapia detalló la integración del nuevo servicio: “Por primera vez en la historia llega Red Movilidad con un servicio de 45 kilómetros que permitirá la integración al resto del sistema, hacia la estación Nos de EFE por una parte y el Metro en la Plaza Puente Alto en el otro extremo”.

Junto con la conexión, los vecinos accederán a otros beneficios del sistema, como la tarifa escolar, la tarifa adulto mayor, el pago con QR y el Dale QR, que permite conseguir viajes gratis después de alcanzar un monto máximo en el mes calendario.

Por su parte, el alcalde de Pirque, Jaime Escudero, recordó las gestiones realizadas: “La primera vez que vino el Presidente Boric a Pirque le dijimos que nuestro principal problema era tener mayor conectividad… Juntamos más de 5.000 firmas de vecinos”.

“Hoy día estamos todos felices, porque sabemos que este es el comienzo de poder tener dignidad como vecinos y vecinas de Pirque”, agregó el alcalde.

Las autoridades de transportes también recordaron que a principios de diciembre un sector de la comuna de Colina también se sumará a Red Movilidad gracias a una extensión del recorrido B07, que conectará el sector Los Libertadores con la estación de Metro que tiene el mismo nombre.