“La isla de los viejos” llega a Teatro CorpArtes: Biodrama y performatividad para visibilizar el aislamiento de la vejez

Después de un exitoso preestreno a sala llena, “La isla de los viejos” llega a la galería del Teatro CorpArtes con seis funciones durante noviembre y diciembre. La obra, segundo montaje de la Trilogía de la Vejez de la Fundación Gerocultura, explora el envejecimiento desde una mirada crítica y profundamente humana.

El montaje, dirigido por el actor y director Carlos Aedo Casarini, tendrá temporada el 28, 29 y 30 de noviembre, y los días 5, 6 y 7 de diciembre en la galería del Teatro CA660 de la Fundación CorpArtes.

La denuncia del aislamiento social

Hace ocho años que la Fundación Gerocultura, un colectivo interdisciplinario dedicado a promover la participación de las personas mayores, trabaja en la necesidad de denunciar la “cruda realidad” que viven las personas mayores en un contexto de deshumanización.

Carlos Aedo explica que la primera obra de la trilogía abordó la invisibilidad social y la pérdida de la dignidad. “Ahora, continuamos este camino con el segundo montaje, “La isla de los viejos” que profundiza en el fenómeno del aislamiento social, mostrando cómo muchas personas mayores son relegadas a espacios determinados, impropios y carentes de autonomía”, comenta el director.

Biodrama, memoria y tecnología

Con una puesta en escena desafiante que utiliza dispositivos audiovisuales, “La isla de los viejos” se convierte en teatro documental biográfico. El proceso creativo entrelaza ficción y realidad, permitiendo que las historias y deseos de los cinco protagonistas (todos mayores de 60 años: Corina Posada, Julio Ramírez, Pelusa Troncoso, Óscar Zimmermann y Lorena Prada) se conviertan en el motor narrativo.

A través del uso de cámaras, proyecciones y archivos personales, los intérpretes comparten fragmentos íntimos de sus vidas, integrando tecnología, memoria y presencia a través de técnicas de biodrama y performatividad. La obra utiliza la isla como un recurso escénico y simbólico que representa un espacio de exclusión.

El Director Ejecutivo de la Fundación CorpArtes, José Tomás Palma, afirma que “el teatro debe ser un espacio para la reflexión y esta obra ofrece una mirada profunda sobre estas temáticas trascendentales. Esperamos que inspire el diálogo intergeneracional”.

La obra, de 60 minutos y con restricción de edad de +12, aborda temas universales ligados a la vejez como el tránsito hacia esa etapa, la muerte, el miedo, la soledad, el amor, la sexualidad y la vigencia, transmitiendo que sus protagonistas están “más vivos que nunca”.

“La isla de los viejos” se presenta desde el viernes 28 de noviembre hasta el domingo 7 de diciembre en la galería del Teatro CA660 de la Fundación CorpArtes (Av. Rosario Norte 660, Las Condes). Las funciones serán los viernes a las 20 horas, mientras que los sábado y domingos a las 19 horas. Entradas disponibles a través de Ticketplus.