Ministro Gajardo descarta el uso de paneles antibalas en actos públicos: "Ni el Presidente ni los ministros tienen ese tipo de protección"

Ministro Jaime Gajardo descartó el uso de paneles antibalas en actos públicos por parte de autoridades chilenas, afirmando que "Ni el Presidente... ni los ministros de Estado... tienen ese tipo de protección".

Política

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó la controversia generada por el uso de paneles antibalas en el cierre de campaña del candidato presidencial José Antonio Kast, una medida que despertó críticas sobre el nivel de seguridad en los actos públicos en Chile.

Gajardo fue categórico al señalar que las principales autoridades del país no utilizan ese tipo de resguardos, y desestimó que haya una recomendación de seguridad institucional para adoptarlos.

La seguridad de las autoridades y el protocolo institucional

En conversación con T13, el secretario de Estado afirmó que no tiene conocimiento de que se haya presentado una solicitud formal al Ministerio de Seguridad Pública para ese tipo de protección:

“Ni el Presidente de la República, ni los ministros de Estado, ni los generales de la policía, ni el fiscal nacional, tienen y tenemos ese tipo de protección para actos públicos,” enfatizó Gajardo.

El ministro precisó que tanto él como otras autoridades siguen estrictamente las recomendaciones de sus equipos de seguridad y de las policías. Sin embargo, “hasta el momento no nos han recomendado que sea necesario para los actos públicos ese tipo de seguridad”.

Tranquilidad para Tiltil por el cambio en Punta Peuco

Durante la misma entrevista, Gajardo se refirió a la polémica por la transformación del penal de Punta Peuco en una cárcel común, medida que generó manifestaciones en la comuna de Tiltil.

El ministro aseguró que los vecinos pueden estar “tranquilos”, ya que el recinto seguirá operando con sus altos estándares de seguridad, a pesar del cambio de estatus.

“El recinto va a seguir con las medidas de seguridad que tiene, va a seguir con la seguridad perimetral, va a seguir siendo un recinto bastante pequeño”, afirmó Gajardo.

