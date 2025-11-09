Nelson Caucoto por Plan Nacional de Búsqueda: "No es venganza, es justicia simplemente"

A pocos días de las elecciones del 16 de noviembre, la agenda de derechos humanos ha marcado la carrera presidencial. Todo comenzó con los dichos de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, en los que aseguró que el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, para mucha gente, “no es búsqueda, sino venganza”.

Lo anterior, a su vez dio paso a una seguidilla de declaraciones del abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. El postulante a La Moneda calificó al mismo plan como una “estafa”, cuestionó la labor del Servicio Médico Legal (SML) acusando que tiene en su poder restos sin identificar -algo en lo que fue contradicho por el propio SML– y además, señaló estar dispuesto a indultar a presos que actualmente cumplen condena en Punta Peuco.

En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el abogado experto en derechos humanos y querellante en causas de hechos ocurridos en dictadura, Nelson Caucoto, quien afirmó que las declaraciones de los candidatos son “desconcertantes” y “deshumanizantes”.

Caucoto reconoció no saber en detalle cuáles han sido los avances del Plan Nacional de Búsqueda, pero aún así, destacó que el principal valor de la iniciativa es que el Estado se hace cargo de encontrar a los desaparecidos y no lo deja solo en manos de sus familiares.

“Es primera vez que existe en Chile, desde la época que termina la dictadura, una política pública, sistematizada, estructurada de búsqueda”, enfatizó.

Asimismo, respecto a las declaraciones de Kaiser sobre los presos de Punta Peuco, el abogado recalcó que durante las investigaciones judiciales, se respetaron todos sus derechos procesales y que “es gente que ha sido condenada por la Corte Suprema en fallos unánimes”.

– ¿Cómo ve lo que señaló Matthei, de que el Plan Nacional de Búsqueda es de venganza?

A mí me parece que las declaraciones de estos candidatos presidenciales son bastante desafortunadas porque revelan una deshumanización de sus personas. Ya había hablado la candidata Matthei hace un tiempo atrás sobre el 11 de septiembre, sobre las víctimas y eso indudablemente los refleja cómo son, como personas. Esto de que sea una venganza el Plan de Búsqueda significa no conocer nada. Significa no tener conciencia de que en Chile existen más de mil 100 compatriotas que no volvieron nunca más a sus casas por los actos de represión de la dictadura.

Entonces, sí, me parecen desconcertantes, deshumanizadas declaraciones de esa naturaleza como las que señaló la señora Matthei. El Plan de Búsqueda no es venganza, es justicia simplemente. Es poder establecer la trayectoria desde el momento en que es privada de libertad la persona, el lugar del secuestro, la permanencia en cautiverio y su destino final. Eso indudablemente que tiene que ser una política de carácter nacional y estatal.

– Matthei dice esta frase pero luego aclara que no es contra los familiares, sino que más bien es una crítica a cómo funciona el Plan de Búsqueda. ¿Qué evaluación tiene usted del trabajo que hace esa iniciativa? ¿Qué aportes ha ido haciendo?

Los aportes o los resultados del Plan de Búsqueda se desconocen. Yo también estoy al tanto o quiero saber qué es lo que ha pasado en todo este tiempo, pero lo que a mí me importa es partir de la base de que es primera vez que existe en Chile, desde la época que termina la dictadura, una política pública, sistematizada, estructurada de búsqueda. Es decir, por fin existe algo que es una política pública, que no es un esfuerzo de personas particulares, no es de estas mujeres que andan en el desierto arañando la tierra para encontrar los restos de sus familiares. Este es un esfuerzo de carácter estatal, ese es el elemento valioso.

Ahora, este es un esfuerzo que comenzó muy tarde. Muy tarde hemos venido a encontrar autoridades que han entendido que esto tiene que ser un plan articulado desde el Estado, donde tenga que converger todas aquellas personas, instituciones, que puedan ayudar en la búsqueda.

Yo tengo puesta toda mi confianza en que exista este Plan de Búsqueda, de carácter estatal, que ojalá que sea permanente, que no llegue la ultraderecha y lo deje de lado, porque esta es una responsabilidad de todos los chilenos, buscar a los desaparecidos. Por otro lado, tengo una tremenda fe en la tecnología. Yo creo que con la tecnología de hoy día se puede descubrir ADN incluso en los lugares donde habían sido depositados los cuerpos, para después ser levantados y lanzados al mar, porque ahí queda una huella que podría llevar a la identificación.

Insisto, es un esfuerzo que comenzó muy tarde, con 50 años de distancia e indudablemente que los resultados no van a ser los mejores, que si hubieran comenzado al término de la dictadura. En eso hemos fallado como chilenos, como sociedad y como Estado. Somos todos responsables de que no se haya logrado esclarecer todo lo que ocurrió, pero, sin embargo, yo saludo el esfuerzo de este Gobierno de haber implementado este Plan de Búsqueda.

Los resultados los desconozco, yo pude aportar en lo que pude aportar, entregando información de los procesos judiciales, porque este ha sido un esfuerzo de personas particulares, fundamentalmente los familiares, de información que surge de los procesos, de las investigaciones judiciales, del esfuerzo de la PDI. Todo lo que se tiene hasta ahora es producto de ese trabajo.

– Entiendo que una de las características del Plan de Búsqueda es eso, que reúne toda la información que hay en el Estado sobre los desaparecidos.

Claro, eso es lo que permite tener algún grado de esperanza. No creo que el Plan de Búsqueda vaya a dar respuesta acerca de los mil 162 chilenos que desaparecieron, no creo que tenga un resultado así de exitoso. Yo pienso que la cantidad de tiempo que transcurrió sin que se hubiera realizado un plan de esta naturaleza, indudablemente que perjudicó cualquier resultado final.

– Justamente, respecto a las dificultades que tiene el Plan, ¿cree que se está dejando de lado el rol de las Fuerzas Armadas, su falta de colaboración?

Es indudable que quienes hicieron desaparecer a estas personas son efectivos de las Fuerzas Armadas, de la fuerza pública, muchos de ellos viven todavía, algunos están presos. Ellos tienen la información, los militares que secuestraron e hicieron desaparecer a estas personas saben dónde depositaron sus restos, aunque hoy día ya ni siquiera estamos hablando de cuerpos. Si la sociedad chilena tuviera conciencia de lo que se ha logrado encontrar antes del Plan de Búsqueda… Se ha logrado encontrar una clavícula, una falange de un dedo, un pedazo de cráneo y sobre la base de eso se han hecho los funerales, porque se ha logrado la identificación a través de procesos de ADN en laboratorios de universidades extranjeras. Es eso lo que se sepulta hoy día. No se sepultan cuerpos enteros, porque esos cuerpos enteros solo los agentes saben dónde los depositaron.

– ¿Por qué cree que se da esto, estos planteamientos de los candidatos de derecha? ¿Cuál podría ser el objetivo detrás de atacar al Plan Nacional de Búsqueda y al Servicio Médico Legal?

Yo creo que hemos fallado como sociedad. No se tomaron en serio las recomendaciones del Informe Rettig, fundamentalmente aquellas que señalan que es importante y necesario incorporar la enseñanza de los derechos humanos en la educación formal. Partiendo de los jardines infantiles, hasta la universidad y todos los establecimiento técnico profesional y además, a las instituciones matrices de las Fuerzas Armadas y la fuerza pública. Están con un tremendo déficit, de tener hoy día minusvalorado lo que significan los derechos humanos. Es súper peligroso lo que está pasando. Este es el alimento que necesita el negacionismo y ese negacionismo influye, desgraciadamente, en la formación de la conciencia de la sociedad chilena.

Digo esto porque estoy espantado, estoy conmocionado por una encuesta que salió que señalaba que Pinochet es muy valorado por los jóvenes de hoy. Me preocupa que el dictador, la persona que fue el culpable de todo este proceso de genocidio que hubo en el país, tenga tan alta consideración en el mundo joven. Eso significa que no les han enseñado los derechos humanos, que no le han enseñado lo que ha pasado, que no saben nada de la historia. Eso me preocupa a mí, de ahí surgen estos discursos. Por eso hay un señor que dice que el Plan de Búsqueda es una estafa, otra dirá que es una venganza y otros se atreven a tratar de adulterar la historia, de dejar libres a los criminales porque piensan que son personas que se están pudriendo en las cárceles.

¿Cómo pueden decir que hay gente inocente en Punta Peuco o en Colina? Es gente que tuvo todos los derechos de debido proceso, que le fueron respetados, que le fueron consagrados y reconocidos por todos los tribunales de la República. Cada persona que está en Punta Peuco, en Colina, es gente que ha sido condenada por la Corte Suprema en fallos unánimes y en fallos donde ellos tuvieron la posibilidad de tener buenos abogados. Todas su defensas fueron escuchadas, pero no tenían razón, porque no hay manera de justificar el genocidio que hubo en Chile.

– En esa línea, ¿cómo ve el hecho de que un candidato presidencial ponga en duda las condenas del poder judicial?

Es desastroso. Eso significa desconocer el Estado de derecho, eso significa no reconocer la democracia. A mí lo que me llama la atención es de dónde surgen estos candidatos, cómo surgen, qué cualidades tienen para ser candidatos. Es un tremendo perjuicio para toda la política, la democracia chilena, el que haya un sujeto que se refiera así a un tema tan duro, tan penoso, que es una cicatriz abierta que no se ha podido cerrar, a pesar de los años.