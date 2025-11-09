Presidente peruano endurece el estado de emergencia en Lima por delincuencia

El presidente de Perú, José Jerí, ha endurecido el estado de emergencia en la capital Lima y en su área metropolitana, así como en la vecina ciudad de Callao, con la imposición de nuevas medidas restrictivas y de vigilancia.

“¡Más control, más seguridad! El presidente José Jerí aprobó el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM, que refuerza la estrategia nacional contra la delincuencia y el crimen organizado”, indicó la Presidencia de Perú en su cuenta de X.

Jerí había establecido el estado de emergencia el pasado 22 de octubre por un período de 30 días, limitando derechos como la inviolabilidad del domicilio o la libertad de reunión, con el objetivo de controlar la violencia desatada en las calles del país en los últimos meses.

Nuevas medidas de control y vigilancia

Con este nuevo decreto, el mandatario introduce medidas concretas para la vigilancia y el control en las calles:

Prohibición de circular dos personas en una misma motocicleta.

en una misma motocicleta. Utilización de drones y cámaras equipados con tecnología para el reconocimiento facial, cuya información será comprobada con los datos de las agencias estatales para identificar sospechosos.

Además, las autoridades peruanas han creado el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), liderado por la Policía Nacional de Perú e integrando a efectivos del Ejército, la Fiscalía, la Dirección Nacional de Inteligencia y a los alcaldes de ambas ciudades afectadas.

Restricciones en centros penitenciarios

Las cárceles también contarán con mayores restricciones en las visitas, la incautación de teléfonos móviles y otros aparatos prohibidos, o el desmontaje de antenas ilícitas. Para ello se aumentará la seguridad y los controles en los centros penitenciarios.

El presidente de Perú llegó al poder con un discurso de mano dura contra el crimen tras la destitución de su antecesora, Dina Boluarte, en medio de una profunda crisis de seguridad en el país.