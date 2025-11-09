Recta final presidencial: comandos afinan estrategias para la última semana y la batalla por el 20% de indecisos

A solo siete días de la elección presidencial del próximo domingo, los comandos han entrado en la recta final con un objetivo claro: capturar al 20% de votantes que, según las encuestas, aún está indeciso. En este escenario, el debate presidencial de este lunes es visto como la instancia “fundamental” para “mover la aguja”, dando inicio a una semana marcada por los cierres de campaña y un despliegue total en terreno.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) lo resumió así: “Todo puede mover la aguja. Una buena performance te puede ayudar y una performance más o menos te puede perjudicar”. Desde la derecha, Jaime Bellolio (comando Matthei) coincidió, apuntando al “votante obligado” que consume menos política y que “es ahora cuando estas últimas semanas (…) sí le afecta”.

Las estrategias de los principales bloques ya están definidas. El oficialismo se centrará en la “solidez” y el “carácter optimista” de Jeannette Jara; la derecha de Evelyn Matthei apostará por la “certeza” y la experiencia en gestión; y candidatos como Marco Enríquez-Ominami buscan ser la sorpresa enfocándose en propuestas de seguridad.

La estrategia oficialista: “Carácter” y el gesto de la militancia

El oficialismo ha delineado una estrategia de “no agresión” para Jara en el debate, buscando consolidar su liderazgo. “La candidata ha sido categórica”, señaló Lagos Weber, indicando que la instrucción es “reafirmar las propuestas” y “no ir a buscar a nadie”.

El foco estará en diferenciar el estilo de Jara del de sus contendores. “Si hay una candidatura que no anda enojada, que no anda peleando con los demás (…) es nuestra candidata”, enfatizó Lagos. “A mí me gusta la gente que es más convocante, más optimista y que llega a acuerdo”.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, complementó esta visión, asegurando que espera ver la “misma solidez, la misma consistencia y coherencia de exposición”.

En un gesto que busca reforzar esta señal de unidad, en el programa Estado Nacional de TVN, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reiteró que el PC aceptará la decisión de Jeannette Jara de suspender o abandonar su militancia en caso de ser elegida a La Moneda. “Nosotros (…) vamos a tener absoluta comprensión, vamos a aceptar con total disposición si eso le ayuda al proceso de unidad“, señaló. “Si esto es una contribución a la unidad en práctica y en señal en ambos casos, bienvenido sea”, agregó, enfatizando que no se sentirán “ni disminuidos, sino jugando nuestro estricto papel de uno en nueve partidos políticos que constituyen esta coalición”.

La apuesta de la derecha: “Certeza” y gestión

En el comando de Evelyn Matthei, la apuesta es por la experiencia. Jaime Bellolio aseguró que la candidata de Chile Vamos “los ha ganado todo” porque “hoy día las personas necesitan certeza sobre lo que va a venir”.

Bellolio trazó un contraste directo con el actual gobierno, afirmando que “gobernar no es solamente discursear y el mejor ejemplo de eso es este gobierno, que llegó con grandes discursos, pero ha sido un desastre”. La ventaja de Matthei, según él, es que “no solo fue alcaldesa, fue ministra, fue parlamentaria y por tanto hay certeza de que no es solo un discurso, sino que también sabe cómo hacer las cosas“.

El “problema Kaiser” y la pugna en la derecha

La irrupción de Johannes Kaiser en las encuestas fue abordada por los distintos sectores, siendo calificada mayoritariamente como una complicación interna de la derecha.

“Claramente yo creo que el problema es para ellos (la derecha), no es para nosotros”, afirmó Lagos Weber, quien criticó duramente al sector. “Yo siento que en la derecha están todavía enredados con los temas de Pinochet“, dijo, acusando a Kast de guardar silencio ante las “inaceptables” declaraciones de Kaiser sobre indultar a torturadores.

Lautaro Carmona se sumó al análisis: “Ese es el gran debate que tiene la derecha (…) tendrán que ellos ver, digamos, cuánto le afecta”.

Desde el comando de Matthei, Jaime Bellolio le bajó el perfil a la irrupción de Kaiser, asegurando que el votante “no quiere aventuras extremas” y que la verdadera disputa por el segundo puesto es entre “José Antonio Cast y Evelyn Mattei”. Ante las polémicas de Kaiser, Bellolio evitó la confrontación: “Lo que más nos dicen las personas de centro-derecha es que nosotros no discutamos entre nosotros, sino que más bien veamos cuál es la alternativa”.

MEO busca la sorpresa con foco en la seguridad

Corriendo por fuera de los bloques principales, Marco Enríquez-Ominami centró su última semana en propuestas de seguridad, anunciando un “gabinete de seguridad permanente” a las 5:30 AM. “Seré intratable con el problema de seguridad”, prometió.

MEO se mostró “súper optimista” y crítico de las mediciones, asegurando que la elección “se está moviendo”. “Tengo mucho conocimiento (…) A veces lo que me pasa es que mucha gente se acerca, porque te conoce, que no es lo mismo que el voto (…) Esta vez veo voto. Y me estoy muy esperanzado”, concluyó.